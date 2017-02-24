В аммиачном цеху «Ферганаазот» на востоке Узбекистана вечером 23 февраля произошел взрыв. МЧС страны сообщает о жертвах, но не называет их число.

По данным МЧС, взрыв в аммиачном цеху прогремел, когда там проводились «ремонтно-монтажные работы», около 16:30 вечера.

МЧС пока не называет точное число жертв, но сообщает о погибших.

Правительством Узбекистана уже создана комиссия, которая выяснит причины взрыва и окажет помощь пострадавшим.

Последний раз о взрывах на предприятиях в Узбекистане ИА Regnum сообщало в августе 2016 года.

Тогда один человек пострадал после серии взрывов на заводе по производству сливочного масла.

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