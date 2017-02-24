Спортсмена из Венесуэлы Адриана Солано за его странную технику скольжения на чемпионате мира по лыжным гонкам назвали «худшим лыжником в мире». Как оказалось, никогда ранее венесуэлец не катался на лыжах и даже не видел снега.

Соревнования проводились в городе Лахти на юге Финляндии. Во время квалификационной гонки на 10 километров венесуэльский спортсмен несколько раз упал, передвигался «гусиным шагом» и даже сломал лыжную палку.

После того, как видео с его скольжением стало популярным в интернете, Адриан признался, что выступление на чемпионате мира было для него первым опытом реального катания на лыжах.

На родине он обучался лыжному мастерству на специальных колесах.

«Хотя я не видел снега и не имел возможности потренироваться здесь, я сделал все, что в моих силах», – сказал венесуэлец.

На чемпионате мира Солано сошел с дистанции на шестом километре с отставанием от лидера на 38 минут.

Quizás e caído muchas veces pero lo que realmente cuenta es que siempre seguiré levantándome Публикация от Adrian Solano (@adriansolano.1) Фев 22 2017 в 12:59 PST

За месяц до чемпионата Адриан должен был прибыть в Швецию, чтобы попрактиковаться на снегу, но его приняли за нелегального мигранта и депортировали.

«Когда я добрался в Париж 19-го января, я объяснял им, что я еду в Швецию на тренировки. Они не верили, что я лыжник из Венесуэлы», – рассказал Солано.

При себе он имел всего лишь 28 евро, и пограничники предположили, что молодой человек пытается нелегально въехать в Европу.

История Адриана схожа с фильмом «Cool Runnings» 1993 года. Кинолента основана на реальной истории команды бобслея из Ямайки, которая никогда не тренировалась на снегу. Но это не помешало им выступить на Олимпийских играх 1988 года.

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