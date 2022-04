Комик «Тамашоу» Эмиль Токтошев вместе с актёром Артуром Тойгонбаевым сняли якобы шуточный ролик, в котором транслируется призыв к женщинам не надевать короткие юбки во время священного мусульманского поста Орозо.

Ролик под названием «Орозодо авария кылбай тургулачы кыздар» (перевод — «Девушки, не создавайте аварии во время Орозо») на странице Токтошева в Instagram набрал более 160 тысяч просмотров. На саму страницу шоумена подписано более 970 тысяч подписчиков. Что не так с этим роликом?

О чём ролик?

Видео начинается с того, что Тойгонбаев едет за рулём своей машины и кэтколлит девушку, идущую по тротуару.

Кэтколл или кэтколлинг (с английского catcall) — это вербальные и невербальные домогательства до женщины от незнакомцев. К ним относятся цоканье, причмокивание и попытки позвать женщину как кошку с помощью звуков «кис‑кис‑кис» в общественном месте.

Такие домогательства могут перерасти и в физические, такие как: преследования, прикосновения, попытки преградить дорогу, задержать и схватить за руки.

В этот момент машина Тойгонбаева врезается в кузов автомобиля Токтошева. Шоумен выходит из своего авто и пытается выяснить, почему виновник аварии не следил за дорогой и врезался в его машину. В ответ мужчина ему заявляет, что во всём виновата девушка, на которую он загляделся.

«Эй, ты что наделала?» — кричит он ей.

«Я не виновата!» — отвечает девушка.

Однако Тойгонбаев утверждает, что девушка не должна была «так одеваться» во время Орозо — мужчина имел в виду короткую юбку и туфли с высокими каблуками, которые были на девушке.

«Как это ты не виновата? Я же на тебя загляделся и врезался в авто. Разве так одеваются во время Орозо?» — прокричал он ей.

Потом он садится в свою машину и уезжает, заявив Токтошеву, что вопрос с испорченным кузовом автомобиля нужно решать с девушкой, а не с ним.

В конце ролика Токтошев подходит к девушке и, обглядев её с ног до головы, спрашивает, как они будут решать инцидент с аварией. Видеоролик заканчивается веселой музыкой.

Что не так в этом ролике?

Во-первых, девушку осудили за её внешний вид.

Обвинения женщин в том, что женщины были как-то не так одеты, когда до них домогались мужчины — актуальная проблема для Кыргызстана. В патриархальной системе женщина в короткой юбке якобы сама виновата в том, что мужчина на неё заглядывается и пристаёт.

Однако реальность показывает, что объектами сексуальных домогательств становятся женщины, которые были одеты в повседневную одежду.

В 2018 году в Токмоке прошла выставка What Were You Wearing? (Во что ты была одета?), посвященная пострадавшим от насилия. Экспонатами выставки была одежда женщин, переживших сексуальное насилие.

Авторка выставки хотела таким образом разбить стереотип о том, что существует «специальная» одежда для изнасилования, такая, как короткие шорты, глубокий разрез платья, или мини юбки. Пострадавшими от насилия были женщины и девочки в повседневной одежде: в футболке и джинсах, платке и халате и так далее.

«Нет специальной одежды»: Во что были одеты жертвы сексуального насилия?

Во-вторых, девушку обвинили в случившейся аварии.

Токтошев и Тойгонбаев в своём ролике решили сделать виноватой именно девушку из-за её одежды, а не самого виновника в аварии, который её кэтколлил. Перекладывание ответственности за случившееся и обвинение пострадавшей — типичная практика у насильников. Женщины в Кыргызстане сталкиваются со стигматизацией и обесцениванием произошедшего со стороны общества.

Виктимблейминг — явление, когда на пострадавшую от преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в отношении неё преступление.

Поведение авторов ролика — типичный виктимблейминг, обвинение женщины в том, что она виновата в этой аварии. Хотя девушка — пострадавшая, так как подверглась кэтколлингу (домогательствам). Именно из-за подобного поведения, такой оценки в обществе, пострадавшие от домогательств и приставаний женщины редко обращаются в милицию.

Дискриминационные ролики от Токтошева

Токошев — известный комик в Оше, игравший в «Тамашоу».

Это не первый дискриминационный ролик, в котором он снимается. В 2020 году он снялся в рекламе с пропагандой похищения женщин — так он пытался продвинуть услуги такси. Служба такси тогда утверждала, что не пыталась нормализовать преступление и ролик — «это юмор».

«Это юмор» — любимая фраза кыргызских рекламщиков и комиков, которые считают, что похищение женщин — это забавно. И это в стране, где за 2021 год было зарегистрировано 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак.

Сам Токтошев тогда заявил, что его видео — это «прикол», «обманка юмор», а не пропаганда. Удалять видео он не стал.

Систематические похищения женщин в Кыргызстане

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан среди центральноазиатских республик является наиболее опасной страной для женщин. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.

В нашей стране мужчины систематически похищают девушек и девочек для принуждения к браку, нарушая их права и разрушая планы на жизнь. Многие прикрываются тем, что похищение — это кыргызская традиция, но на самом деле это преступление.

В Кыргызстане похищения женщин нередко заканчиваются изнасилованием, а в случае с Бурулай Турдалы кызы и Айзады Канатбековой эти похищения закончились смертью.

Бурулай Турдалы кызы

19-летнюю Бурулай Турдалы кызы 27 мая 2018 года похитил Марс Болдошев со своими подельниками. Их задержали и доставили в отделение милиции Жайылского РОВД, где ее и убили. По словам милиционеров, это сделал Бодошев. Они утверждают, что мужчина ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.

В райсуде Бишкека. Слева — Марсбек Бодошев, которого подозревают в похищении и убийстве Бурулай. Фото: Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Болдошев и до этого похищал девушку, но ему помешали, а его близкие убедили семью Бурулай не обращаться в милицию с заявлением.

Болдошева приговорили к 20 годам лишения свободы, но свою вину он не признал. Соучастник признал вину частично. Милиционеров, допустивших ее убийство, пытались призвать к ответственности — двоих оправдали, еще троих оштрафовали.

Она мечтала стать врачом. Как похищали и убивали Бурулай

Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года.

Айзада Канатбекова

Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева.

Милиция сообщила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.

Соучастники похищения получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы, а дело о халатности милиционеров, которые не предприняли достаточно усилия для поиска девушки, приостановлено.