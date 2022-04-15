Президент Садыр Жапаров подписал закон о платной тонировке передних боковых передних стекол авто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Там сказали, что цель закона – дать возможность автовладельцам легально получать разрешение на тонировку, и таким образом, снизить количество преступлений на дорогах.

Согласно закону, если у водителя без разрешения затонированы стекла, то ему грозит штраф: физическим лицам – 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), юридическим – 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов). Порядок уплаты определит Кабмин.

«Мировая практика показывает, что тонировка стекол автомобилей применяется в наиболее развитых странах мира, таких как США, Япония, Китай. В соседних Узбекистане и Таджикистане также разрешена платная тонировка», – говорится в сообщении ведомства.

Тонировка в Кыргызстане

Законопроект о платном разрешении на тонировку инициировал в феврале 2022 года Кабинет министров.

По словам главы Минэкономики Данияра Амангельдиева, документ нужен для устранения коррупционных рисков – хотя это сейчас в Кыргызстане и запрещено, многие всё равно ездят на авто с тонированными стеклами.

По данным МВД, в год инспекторы выписывают до 3000 протоколов за незаконную тонировку. Штраф за нее сейчас составляет 5,5 тысяч сомов. Амангельдиев отметил, что у законопроекта нет цели пополнить Республиканский бюджет, но деньги, поступившие от приобретения разрешений на тонировку, будут идти в казну.

Депутаты Жогорку Кенеша во всех трех чтениях одобрили изменения в закон «О дорожном движении» о разрешении тонировки.

Перед одобрением депутаты жарко спорили о необходимости тонировки и возможных последствиях. На заседании комитета парламента депутат Искендер Матраимов выступил против и сказал, что тонировкой будет пользоваться молодежь, которая не имеет опыта в вождении. Депутат Жанар Акаев заявил, что тонировать машины будут «избалованные молодые люди» и состоятельные граждане. Однако, несмотря на эти аргументы, 50 депутатов поддержали законопроект.

Разрешение на тонировку, согласно законопроекту, планируется выдавать владельцам легковых машин на один год. Вопрос стоимости разрешения еще изучается. При этом, по словам главы Минэкономики Данияра Амангельдиева, примерная стоимость разрешения составит около 50 тысяч сомов.