В Бишкеке 15 апреля часть сотрудников муниципального предприятия «Тазалык» вышли на забастовку из-за задержек заработных плат и проблем с финансированием ремонта машин.

В интервью телеканалу «Апрель» один из сотрудников сказал, что руководство предприятия постоянно меняют, назначая неопытные кадры.

«У управления огромные долги, поэтому после проведения тендеров на запчасти, поставщик отказывается их поставлять до погашения долга», — рассказал один из сотрудников.

Такую же информацию озвучил и другой сотрудник «Тазалык» в интервью Kaktus.Media, который рассказал, что из-за нехватки запчастей на линии выходят машины и работают вдвое больше.

«Зарплату не выдают, запчастей нет, проблем много. Поэтому мы просим вернуть нашего старого директора. Сейчас у нас нет директора, он ушел. Мэр [Бишкека] 5 марта приезжал к нам, мы рассказали ему о проблемах, он выслушал и пропал. Из-за финансовых проблем наши машины встали», — сказал он.