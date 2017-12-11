Швеция: Пожилые люди создали команду по Counter-Strike

Самой молодой участнице команды 62 года, а самому старшему 81. Тренером команды стал десятикратный чемпион мира по Counter-Strike.

Команда, в которой играют пенсионеры, называется The Silver Snipers («Серебряные снайперы»).

Самой младшей в команде оказалась Моника Иденфорс — ей 62 года. Самым старшим игроком является Бертил Энглунд, которому 81 год.

«Здорово, что игра соединяет поколения. Она даёт возможность укрепить отношения с правнуками», — сказал Энглунд.

Как и большинство игроков, пожилые люди выбрали себе игровые псевдонимы: BirDie, Teen Slayer, Knitting Knight, Berra-Bang и Windy.

Тренером команды стал десятикратный чемпион мира по Counter-Strike Томми Ингемарссон, более известный в киберспорте как Potti.

«Крайне важно заботиться о старших, потому что об этом часто забывают. Очень приятно видеть, что они действительно хотят научиться играть. […] Интересно, что разница в возрасте практически не сказывается. […] Я шокирован, что в таком возрасте у людей сохраняется жажда знаний», — сказал тренер.

Участники команды уже отыграли более 80 часов в Counter-Strike.

На прошедшем турнире в шведском Йёнчёпинге The Silver Snipers сыграла несколько шоу-матчей с командами, участники которых намного моложе их.

Команду спонсирует компания Lenovo, которая уже запустила линию одежды для тех, кто желает поддержать The Silver Snipers.

Киберспорт в Швеции

По объему рынка, киберспорт в Швеции занимает первое место в Европе — 40 млн. Помимо этого, в некоторых школах страны введены киберспортивные занятия по Dota 2 и Counter-Strike для учеников.

«Требования к урокам киберспорта будут те же — физическое развитие, тренировка концентрации, укрепление здоровья. Многие воротили носы и выражали недоумение, почему они должны разрешать детям играть в видеоигры в учебное время, но мы намерены уничтожить миф о вреде киберспорта», — сказал директор одной из школ Магнус Алехед.

Согласно данным аналитической компании NewZoo, к 2020 году рынок киберспорта вырастет до 3 млрд долларов. В компании подсчитали, что общая аудитория киберспорта в 2017 году достигла 385 миллионов человек, из них 191 миллион стали постоянным зрителями компьютерных соревнований.

Counter-Strike — популярный онлайн-шутер, в котором игроки команды террористов должны установить бомбу, а игроки команды спецназа обезвредить ее. Также игроки могут уничтожить вражескую команду и одержать победу в раунде. Игра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире.

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