Токмок: Майора Нацгвардии задержали за хранение наркотиков

В Токмоке милиция задержала начальника штаба батальона спецназа «Пантера» за хранение наркотиков. Его водворили в СИЗО на два месяца по решению суда.

Помощник командира по средствам массовой информации Нацгвардии Толкун Раимжанов сообщил журналисту Kloop.kg, что майора задержали с наркотиками в Токмаке 7 декабря.

«Задержанный офицер находится в СИЗО №1 до окончания следствия. Он был задержан в своем доме в Токмоке», — сказал он.

По его словам, в доме майора правоохранители обнаружили 60 граммов марихуаны. Задержанный был начальником штаба батальона спецназа «Пантера».

Это уже не первое задержание военного офицера за хранение наркотиков. В октябре на кыргызско-казахской границе был задержан подполковник сухопутных войск Кыргызстана за контрабанду наркотиков.

Фото иллюстративное

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