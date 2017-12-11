Бишкек: Мэрия потратит более 15 млн сомов на новогоднее оформление города

Мэрия Бишкека потратит более 15 млн сомов, чтобы украсить город к Новому году. В прошлом году на новогоднее оформление столицы потратили около 13 млн сомов.

Бишкекская мэрия объявила тендер на праздничное оформления города на сумму в 15 млн 767 тысяч сомов.

Тендер выиграла компания «Гранд Про», которая уже занималась оформлением площади «Ала-Тоо» к празднованию Нооруза и Нового года.

В прошлом году бишкекская мэрия потратила на новогоднее оформление города около 13 млн сомов.

В 2015 году бишкекские власти заявили, что затраты на новогоднее оформление города были «минимальными», потому что установленную в центре города ёлку подарило посольство Китая.

Годом ранее на оформление площади потратили 2,5 млн сомов. Однако жители раскритиковали усилия городских властей из-за «некрасивой» ёлки — вместо настоящих игрушек ее украсили картонными.

Новый год в 2012 году запомнился падением 23-метровой новогодней ёлки, на которую было потрачено 2 млн сомов. Тогда экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов обвинил в падении праздничного дерева устаревший железный каркас и сильный ветер.

Фото: Пресс-служба правительства