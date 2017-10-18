Кордайский районный суд Казахстана оставил под стражей на месяц подполковника сухопутных войск Кыргызстана. Ранее 15 октября офицера задержали казахские пограничники и предположительно обнаружили у него наркотическое вещество.

В Генштабе вооруженных сил Кыргызстане сообщили журналистам радио «Азаттык», что Кордайский районный суд заключил кыргызского офицера под стражу на 1 месяц.

Задержанного предположительно обвиняют в «хранении наркотиков без цели сбыта» и «контрабанде».

Подполковника сухопутных войск Кыргызстана задержали 15 октября на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» («Кордай») на кыргызско-казахской границе.

Генштаб вооруженных сил сообщил журналисту Kloop.kg, что по этому факту проводится служебное расследование, однако причину задержания кыргызского офицера в пресс-службе сообщать отказались.

Издание «АКИпресс» со ссылкой на собственные источники написало, что у кыргызского офицера обнаружили вещество, похожее на наркотики.

«Сотрудники Государственной пограничной службы Казахстана обнаружили у подполковника вещество, похожее на наркотики. В настоящее время вещество находится на экспертизе», — цитирует издание свой источник.

По данным издания, подполковник был в составе военной группы, которая ехала на совместные учения Организации договора о коллективной безопасности.

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