Жителя микрорайона «Джал», который купил через интернет четыре ружья и семь пистолетов, могут оштрафовать. Милиция выясняет выясняет тип оружия, и почему он не уведомил об этом правоохранительные органы.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал в интервью Kloop.kg, что бишкекчанину, у которого изъяли четыре ружья и семь пистолетов, грозит административное наказание.

Однако Оморов не смог сказать сумму штрафа, потому что пока не определен тип оружия, которое у него нашли.

«Сейчас назначены экспертизы, чтобы определить, какого типа это оружие, после которых будет вынесено соответствующее решение. Когда он приобрел оружие, он должен был уведомить органы внутренних дел о том, что у него хранится спортивное оружие. И должны быть сертификаты, где указаны технические характеристики», — сказали в пресс-службе.

Оморов также добавил, что уголовное дело по этому факту возбуждаться не будет, потому что оружие предположительно спортивное. Сам бишкекчанин сказал, что купил его для стрельбы по банкам через интернет.

Правоохранительные органы изъяли у бишкекчанина оружие 18 октября. Жители микрорайона «Джал» обратились в милицию с просьбой проверить владельца нескольких ружей.

После этого обращения милиционеры нашли в квартире бишкекчанина четыре винтовки калибра 4,5 мм и семь пневматических пистолетов.

Фото: «Азаттык»

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