Один из богатейших людей мира Джордж Сорос перевел 18 млрд долларов в основанный им же благотворительный фонд «Открытое общество». После этого фонд Сороса стал второй по величине благотворительной организацией в США.

Американский финансист и филантроп Джордж Сорос передал большую часть своего состояния благотворительной организации. Сорос передал 18 млрд долларов, при этом журнал «Форбс» оценивал его состояние в 23 млрд.

Таким образом, основанный самим Соросом благотворительный фонд «Открытое общество» стал вторым по величине после фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого оцениваются в более 40 млрд долларов.

Как сообщают СМИ, фонд не планирует никаких расширений своей деятельности в ближайшее время. Капиталом фонда, как и прежде, будет управлять финансовая фирма самого Джорджа Сороса.

Благотворительная организация «Открытое общество» занимается помощью беженцам, проблемами здравоохранения, поддерживает правозащитные организации во всем мире.

Фонд был создан в 1993 году в Венгрии. Сейчас фонд работает уже в более чем 30 странах мира.

В Кыргызстане фонд «Сорос» начал работать с 1993 года. Организация занимается поддержкой программ развития независимых СМИ, образовательными программами, распространением идеи равных прав человека.