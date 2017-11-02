Два жителя частного дома в Оше погибли под завалами обрушившейся стены. По предварительным данным, к обрушению привело нарушение технологии, когда строители пытались провести канализацию под домами.
Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Памира в Оше. Прибывшие место обрушения спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.
По данным МЧС, местные жители пытались провести канализацию к своим домам. Но работники слишком глубоко прорыли землю под домами, в результате чего стена одного из зданий рухнула.
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Posted by МЧС Кыргызстана on Thursday, November 2, 2017
«Двое жителей города Оша погибли под завалами дома, обоим было по 32 года. В доме находился еще один человек, но он не пострадал», — сообщила пресс-служба МЧС.
Сейчас соответствующие органы выясняют причины произошедшего.
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Фото: МЧС.