Два жителя частного дома в Оше погибли под завалами обрушившейся стены. По предварительным данным, к обрушению привело нарушение технологии, когда строители пытались провести канализацию под домами.

Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Памира в Оше. Прибывшие место обрушения спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших.

По данным МЧС, местные жители пытались провести канализацию к своим домам. Но работники слишком глубоко прорыли землю под домами, в результате чего стена одного из зданий рухнула.

Ош менен Кара-Суу районунун чектешкен жеринде канализация казып жаткандарды турак-үйдүн пайдубалы 3 адамды басып калды Posted by МЧС Кыргызстана on Thursday, November 2, 2017

«Двое жителей города Оша погибли под завалами дома, обоим было по 32 года. В доме находился еще один человек, но он не пострадал», — сообщила пресс-служба МЧС.

Сейчас соответствующие органы выясняют причины произошедшего.

По теме:

Фото: МЧС.