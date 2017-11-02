Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттык».
Почти каждую неделю очередной известный мужчина делает какое-то заявление, из-за которого женщины взрываются. Ну, как взрываются – пишут о том, что это неправильно, нельзя так о нас отзываться, реагируют как могут. Обычные комментарии женщин начинают называть «очередной истерикой», налетают мужчины и некоторые другие женщины с пожеланиями женского счастья и скорейшего озамуживания.
Это как в анекдоте: «Ты еще не гей, потому что у тебя мужика нормального не было». Ты – феминистка, истеричка и стерва, потому что мужика у тебя нет. Конец аргументам, здравый смысл зашел в тупик.
Кому ты в этой стране, как женщина, нужна, если ты не стремишься выйти замуж и нарожать кучу детей? Кому ты нужна, если у тебя нет функционирующей детородной системы и длинных волос?
Кому ты здесь нужна со своей степенью магистра, амбициями, неудобной позицией?
Мне как-то один хороший знакомый сказал, что ни один нормальный кыргыз на мне не захочет жениться. Еще один малознакомый мужик сказал, что такой радикальной феминистки, как я, он в жизни не встречал, и для определения меня нужен отдельный термин.
Почувствовала себя ходячей атомной бомбой, оружием массового поражения из-за того, что временами пишу в соцсетях о том, что женщина имеет право делать собственный выбор, будь это выйти замуж и сидеть дома или заниматься другими не менее важными делами и быть публичной персоной.
Вот человек сказал в интервью, что непослушную жену надо бить – в шутку ли, всерьез ли – только он сам знает, и мы отреагировали. Он потом говорит: «Да ладно вам, я же пошутил». Ничего себе шуточки в 21 веке, думаем мы, и идем дальше добывать огонь для своих пещер и убивать мамонтов для своих детей.
Вот еще один человек в интервью сказал, что феминизм – это терроризм, и женщина должна, в первую очередь, думать о том, чтобы поскорее (до 30 лет) выйти замуж и нарожать детишек.
Получается ли так, что все остальные достижения женщины – даже если она придумает средство от рака – обнуляются автоматически, потому что у нее мужа нет? И она не познала радость материнства. Значит, она не настоящая женщина, а просто жалкая ее пародия, которой пришлось заняться наукой, потому что ее никто замуж не взял.
Вместо признания того, что они налажали, они обвиняют опять же женщин в том, что они все неправильно поняли и отреагировали слишком «по-феминистски».
Копни любого – коллегу, родственника, друга, любовника – почти все такого же мнения. Место женщины на кухне, в перерывах – походы в роддом, и ублажение его родственников по выходным. Кто-нибудь согласится ради карьеры или образования жены переехать в другую страну следом за ней? Или пойти на компромисс со своим эго, позволив ей быть публичной, узнаваемой, более уважаемой и успешной?
Поэтому большинство успешных и умных женщин у нас не замужем – мало какой кыргыз достаточно самодостаточен, чтобы осознанно поработать над собой и вырваться из оков мышления, которое ему еще с молоком матери влили чуть ли не внутривенно.
Мало какой кыргыз не будет испытывать дискомфорт, имея супругу, которая не стесняется публично выражать свои мысли и не станет преклоняться этой системе. Даже если он и как-нибудь научится по-другому мыслить, его окружение – друзья, коллеги, родственники – его заклюют и засмеют, отпуская в его адрес шуточки про каблук.
В моменты таких обсуждений можно слышать почти беззвучное, но до одури громкое молчаливое согласие большинства кыргызских мужчин с вышеупомянутыми высказываниями. Про себя они думают: «Эркек! Наконец-то кто-то это сказал!», а в соцсетях пишут: «Ой, как он мог, женщина – тоже человек, вот, своих дочек я воспитываю по всем правилам продвинутости».
Но многие знают, как эти самые прогрессивные мужчины относятся к своим женам (некоторые из них разведены, потому что жены их оказались недостаточно «мудрыми» и не стали терпеть их выходок), как они относятся к своим коллегам женского пола, как они отзываются о женщинах, выпив изрядное количество виски – мы все это знаем, но молчим, потому что не хотим дальнейшей эскалации абсурдных высказываний.
Сколько мужчин наших я знаю, и даже самые на вид продвинутые, прекрасные отцы, отличные добытчики, ездоки по заграницам – даже у них под кожей, по венам течет типичное кыргызбайство, и им так удобно. И мы, как женщины, часто под это прогибаемся, потому что мы тоже – продукт этого общества, и нам нужен муж, отец детей, кормилец, социальное и эмоциональное успокоение.
Давим на собственное горло, перекрываем себе канал амбиций и мечтаний, переступаем через собственное эго, преклоняемся и ставим его мечты, его планы, его амбиции, его желания на первое место. Просто потому, что нам не дают выбора. Просто говорят: «Или мы живем спокойно, и ты засовываешь в одно место свои амбиции, или иди нафиг, мне такая жена не нужна».
Слова «феминизм» наши мужчины боятся больше, чем слова «гомосексуализм». Потому, что они испытывают неуверенность в своих силах и способностях, недостаточно мужественны или чувствуют угрозу, что женщины завтра завалятся и давай отнимать у них главенство в семье и на рабочих местах? Боятся, что женщины начнут зарабатывать больше них и перестанут смотреть на них снизу вверх? Что им придется писать отчеты шефиням и выполнять указания – о, Тенгри! – самой женщины? Что придет какая-то баба в штанах и отберет их звания «Эркека»?
Хочу огорчить вас, посмотрите по сторонам – мы давно научились добывать огонь и убивать мамонтов, водить машину и руководить целыми отделами, мыслить самостоятельно и добиваться своих целей. В 21веке не то, что неуместно думать, что место женщины – у плиты и на родильной кушетке, это уже неприлично.
Если бы женщина хотела сместить мужчину с его тепленького пьедестала, провозгласив отныне себя носителем яиц, она бы это давно сделала. Цель – не попытка доказать, кто круче, а иметь возможность беспрепятственно реализовываться на любом поприще.
И еще мы хотим, чтобы нам не указывали, как нам жить и как распоряжаться своей детородной системой; чтобы перестали лезть к нам под юбку и контролировать наше нижнее белье; чтобы не говорили нам, где наше место и чем нам лучше заниматься, чтобы быть принятыми обществом; чтобы не мешали нам развиваться и реализовывать свои мечты; чтобы не смеялись над нашими планами; чтобы не пытались затыкать нас каждый раз, когда мы пользуемся своим правом на свободу мысли и поступков.
И, наконец, чтобы перестали говорить нам «Кому ты нужна, если мы не можем или не хотим жить по тем шаблонам, которые нам приписывает общество, чтобы заслужить от вас одобрительное звание «настоящей женщины».
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