Слова «феминизм» наши мужчины боятся больше, чем слова «гомосексуализм». Потому, что они испытывают неуверенность в своих силах и способностях, недостаточно мужественны или чувствуют угрозу, что женщины завтра завалятся и давай отнимать у них главенство в семье и на рабочих местах? Боятся, что женщины начнут зарабатывать больше них и перестанут смотреть на них снизу вверх? Что им придется писать отчеты шефиням и выполнять указания – о, Тенгри! – самой женщины? Что придет какая-то баба в штанах и отберет их звания «Эркека»?