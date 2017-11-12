Умер депутат Улан Чолпонбаев

После продолжительной болезни скончался депутат «Республики – Ата Журт» Улан Чолпонбаев. Ему было 40 лет.

Смерть депутата подтвердили во фракции «Республика – Ата-Журт».

«Это, к сожалению правда. Мы сами не ожидали, что настолько все серьезно. Он долго болел, да, были проблемы с печенью. В последнее время он был в больнице», — сказала консультант политика Асель Жалпак кызы журналисту Kloop.kg.

По предварительной информации, Чолпонбаев умер от цирроза печени после продолжительной болезни.

Одним из первых о смерти политика сообщил активист Эдиль Байсалов.

Скончавшийся сегодня от продолжительной болезни депутат @UlanCholponbaev был большим энтузиастом твиттера с первых же дней. Он был одним из нас. Читал и активно следил, но не твитил. При личных встречах всегда удивлял, как он в курсе всего в #twikg — Edil Baisalov (@baisalov) November 11, 2017

Улан Чолпонбаев был депутатом парламента пятого и шестого созывов, был женат и имел двух маленьких дочерей.

«Через 20 лет я буду Уланом, играющим с детьми, гуляющим по парку», — говорил политик в одном из своих интервью в 2011 году.