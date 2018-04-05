Бишкек: Депутаты горкенеша решили переименовать отрезок проспекта Чуй и улицу Шабдан-Баатыра

На заседании городского кенеша Бишкека депутаты проголосовали за переименование части проспекта Чуй в проспект Шабдана Баатыра, а улицы Шабдана Баатыра — в улицу 7 апреля.

Решение о переименовании депутаты приняли на заседании горкенеша 5 апреля.

Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев сказал, что во время революции 7 апреля 2010 года на улице Шабдана Баатыра «произошел переломный момент», именно с нее колонны мирных демонстрантов двинулись к дому правительства.

Согласно справке-обоснованию постановления о переименовании улиц, на нее потребуется около 120 тысяч сомов. Эти деньги нужны для замены 100 табличек с названиями улиц и номерами домов.

Инициаторами переименования улиц в 2017 году выступили общественные объединения «Айкол Ала-Тоо» и «Мекен Шейиттери», которые состоят из родственников погибших во время апрельской революции. После этого Алмазбек Атамбаев, который тогда был президентом, предложил горкенешу и мэрии Бишкека рассмотреть этот вопрос.