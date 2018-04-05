Порезавшего себя в милиции поэта Ормукова перевели из больницы в СИЗО

Сотрудники милиции перевели поэта Темирлана Ормукова из больницы в СИЗО-1 Бишкека. 29 марта Ормуков, находясь в отделении милиции, порезал себе живот — в знак протеста против решения суда о его заключении в СИЗО.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал журналисту Kloop.kg, что сотрудники милиции перевели Ормукова в следственный изолятор «с согласия врачей».

«Сейчас Ормуков находится в СИЗО. Врачи дали заключение, что Ормукову оказана медицинская помощь, и он может дальше проходить по следствию», — сказал Оморов.

Сотрудники милиции собирались заключить Ормукова в следственный изолятор еще 29 марта. Однако в тот день Ормуков порезал себе живот лезвием в отделении милиции в знак протеста против решения суда о его заключении в СИЗО.

Поэта увезли в Национальный кардиологический центр, потому что ему стало «плохо с сердцем». Ормуков сообщил радио «Азаттык», что пошел на этот шаг «от безысходности».

В сентябре 2017 года Ленинский райсуд Бишкека постановил арестовать Ормукова на один месяц из-за его «ложного обвинения в коррупции» в адрес депутата парламента Дастана Бекешева.

Поэт обвинил депутата от фракции СДПК Бекешева в получении денег от предпринимателей, торгующих праворульными автомобилями — за лоббирование их интересов в парламенте.

Милиция не нашла подтверждения слов Ормукова и возбудила на него уголовное дело за заведомо ложное обвинение в преступлении — на основании заявления самого Бекешева.

Ормуков известен тем, что на своей странице в фейсбуке критикует в стихах экс-президента Алмазбека Атамбаева и чиновников из правительства.

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