МИД Кыргызстана направил ноту в Узбекистан из-за застреленного на границе кыргызстанца

Министерство иностранных дел Кыргызстана передало ноту послу Узбекистана Комилу Рашидову. Ведомство попросило узбекскую сторону «информировать об обстоятельствах» убийства у заставы Кербен, где узбекские пограничники застрелили кыргызстанца.

МИД сообщил, что следит за ходом расследования убийства кыргызстанца на узбекско-кыргызской границе «и находится на связи с соответствующими службами двух стран».

Ведомство вызвало посла Узбекистана в Кыргызстане Комила Рашидова — ему передали ноту с просьбой проинформировать кыргызскую сторону об обстоятельствах убийства кыргызстанца.

Гражданин Кыргызстана был ранен узбекскими пограничниками в районе заставы Кербен в Аксыйском районе Джалал-Абадской области — после госпитализации он умер.

Кыргызская погранслужба утверждает, что погибший не нарушал границы и шел по территории Кыргызстана. По факту убийства начато расследование, погранслужбы двух государств пытаются выяснить причины произошедшего.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков потребовал «тщательного расследования» смерти кыргызстанца, семье погибшего выделят 100 тысяч сомов.