Силовики не нашли «бомбу» на Орто-Сайском рынке Бишкека

Автомобили службы спасения, МВД и скоро помощи у Орто-Сайского рынка. Фото: Айзирек Иманалиева / Kloop.kg

Сотрудники МВД и ГКНБ Кыргызстана сняли оцепление с Орто-Сайского рынка в Бишкеке, не найдя там никаких взрывчатых веществ. Рынок был оцеплен около трех часов из-за сообщения о «бомбе». Это четвертое подобное сообщение за последний месяц.

Новость обновлена в 16:23

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил Kloop.kg, что оцепление с Орто-Сайского рынка Бишкека сняли. Рынок продолжает работать в штатном режиме.

«На территории рынка никаких подозрительных предметов не было обнаружено», — сказал он. Теперь сотрудники ГКНБ ищут неизвестного, который сделал ложное сообщение о бомбе.

Сегодня после полудня сотрудники рынка сообщили милиции о неизвестном человеке, который, разговаривая с кем-то по телефону, заявил, что заложил бомбу на территории рынка.

Силовики оцепили рынок и попытались найти там бомбу. Всех сотрудников рынка и его посетителей эвакуировали.

Оцепление вокруг рынка. Фото: Айзирек Иманалиева / Kloop.kg

Сообщения о «бомбах»

Это уже четвертое сообщение о заложенных в Бишкеке «бомбах» за последнее время.

26 апреля милиция искала (и не нашла) бомбу в Американском университете в Центральной Азии. На следующий день поступило сообщение о взрывном устройстве в торговом центре «Бишкек Парк». А 29 апреля бомбу искали на железнодорожном вокзале Бишкека. Во всех случаев никаких бомб саперы не нашли.

По закону, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма могут оштрафовать, отправить на исправительные работы или лишить свободы на срок до трех лет.