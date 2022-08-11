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Активист и предприниматель Илгиз Шаменов 11 августа сообщил, что под его машиной нашли гранату.
По его словам, взрывное устройство нашли, когда его машина была на автомойке в торговом центре Asia Mall в Бишкеке.
«Мой офис находится рядом с “Азия Моллом”. Я оставил машину на автомойке, чтобы зайти в супермаркет. Когда мыли машину, обнаружили, что спереди свисает провод. Попросил водителя просмотреть. Он сказал, что [там граната]. Тогда сразу вызвали милицию. Я довольно много езжу на машине обычно, за один день во многих местах бываю», — рассказал Шаменов.
Позже информагентство 24.kg, опираясь на собственные источники сообщило, что под машиной Шаменова действительно нашли гранату. Они распространили видео, на котором под машиной видна граната примотанная к машине проволокой. Аналогичное видео опубликовали и в издании Kaktus.Media.
Ранее в УВД Ленинского района Бишкека сообщили, что анонимное сообщение о заложенной бомбе в здании торгового центра поступило в милицию примерно в 13:56. На место прибыли сотрудники милиции, которые эвакуировали людей из здания. На место прибыли и сотрудники ГКНБ.
В соцсетях сообщили, что когда Шаменов находился у Asia Mall ему стало плохо и туда вызвали скорую.
Илгиз Шаменов был депутатом от «Социал-Демократов» в Бишкекском городском кенеше. В последнее время в соцсетях он активно критикует работу Свободной экономической зоны «Бишкек». Также он неоднократно выступал против разработки месторождения «Жетим Тоо» в Нарыне.
2 августа Шаменова допросили в ГКНБ. По его словам, спецслужба проверит его информацию о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. Он заявлял, что речь идет об ущербе в 118 млн в СЭЗ «Бишкек» и 975 млн в Минсельхозе.
9 августа активист заявил об угрозах со стороны главы Минсельхоза Аскарбека Джаныбекова и написал открытое обращение в адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.