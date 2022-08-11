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Активист и предприниматель Илгиз Шаменов 11 августа сообщил, что под его машиной нашли гранату.

По его словам, взрывное устройство нашли, когда его машина была на автомойке в торговом центре Asia Mall в Бишкеке.

«Мой офис находится рядом с “Азия Моллом”. Я оставил машину на автомойке, чтобы зайти в супермаркет. Когда мыли машину, обнаружили, что спереди свисает провод. Попросил водителя просмотреть. Он сказал, что [там граната]. Тогда сразу вызвали милицию. Я довольно много езжу на машине обычно, за один день во многих местах бываю», — рассказал Шаменов.

Позже информагентство 24.kg, опираясь на собственные источники сообщило, что под машиной Шаменова действительно нашли гранату. Они распространили видео, на котором под машиной видна граната примотанная к машине проволокой. Аналогичное видео опубликовали и в издании Kaktus.Media.