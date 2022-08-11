Госкомитет нацбезопасности призвал аппарат омбудсмена не вмешиваться в следствие по делу директора бишкекской школы №61 Юрия Низовского. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В комитете заверили, что следствие ведется объективно.

«В Уголовно-процессуальном кодексе четко определены участники: следователь, обвиняемый, адвокат, в случаях необходимости – переводчик. Однако представители Омбудсмена явились в служебный кабинет следователя, в котором проводились следственные действия с участием Низовского», – сообщили в комитете.

В ГКНБ отметили, что Низовского отпустили под домашний арест из-за «принципов гуманности, человечности, учитывая его возраст и состояние здоровья».

Комитет призвал аппарат омбудсмена «воздержаться от популистского пиара и не вмешиваться в следствие». Там отметили, что не препятствуют посещению арестованных в ИВС и СИЗО ГКНБ.

Сотрудники ГКНБ задержали Юрия Низовского вечером 9 августа.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, директор брал деньги за помощь в зачислении детей в первый класс школы и детсад.

Кроме того, в ГКНБ сообщали, что для сокрытия своих активов Низовский оформил потенциально незаконное имущество на своих родных и доверенных людей.

В личном кабинете и квартире директора проводили обыск, где нашли «денежные средства в иностранной валюте в особо крупном размере» и документы на имущество. После чего Низовского водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В тот же день на митинг у здания ГКНБ собрались родители учеников школы №61 с требованием освободить Низовского.

10 августа Низовского отпустили под домашний арест до 16 сентября. Адвокат Икрам Айткулов сообщал, что Низовскому переквалифицировали статью «Коррупция» на «Злоупотребление должностным положением»

Юрий Низовский занимает должность директора школы №61 с 1991 года.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о реформе в сфере образования. Согласно документу, директоры школ должны покинуть занимаемую должность в случае, если проработали на посту более 5 лет.

Согласно этому указу, 966 директоров школ снимут с должностей, поскольку они отработали свой пятилетний срок. Новые кандидаты будут утверждаться после прохождения конкурсных отборов.