Директора школы №61 Юрия Низовского отпустили под домашний арест до 16 сентября. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Суд принял решение 10 августа.

Адвокат Икрам Айткулов сообщил Kaktus Media, что Низовскому переквалифицировали статью с «Коррупция» на «Злоупотребление должностным положением».

«Следователь сам удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Основанием для изменения стал вклад самого Низовского: он отличник образования, имеет награды, включая орден “Данк”. Необходимости в задержании не было. Считаем, что это был заказ. В деле не было заявителя, что странно. А насчет денег – они от двух взрослых сыновей. Насчет имущества – у него одна квартира, которая отражена в декларации», – сообщил адвокат.

Сотрудники ГКНБ задержали Низовского вечером 9 августа.

По данным ГКНБ, в его отношении возбудили уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, директор брал деньги за помощь в зачислении детей в первый класс школы и детсад.

Кроме того, в ГКНБ сообщали, что для сокрытия своих активов Низовский оформил потенциально незаконное имущество на своих родных и доверенных людей.

В личном кабинете и квартире директора проводили обыск, где нашли «денежные средства в иностранной валюте в особо крупном размере» и документы на имущество.

В итоге Низовского тогда водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В тот же день на митинг у здания ГКНБ собрались родители учеников школы №61 с требованием освободить Низовского. Низовский занимает должность директора школы №61 с 1991 года.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о реформе в сфере образования. Согласно документу, должности директоров школ должны были покинуть, все, кто проработал на этих постах более 5 лет.

Согласно этому указу, 966 директоров школ снимут с должностей, поскольку они отработали свой пятилетний срок. Новые кандидаты будут утверждаться на должности директоров школ после прохождения конкурсных отборов всего на пять лет.