Первомайский райсуд Бишкека 8 августа прекратил уголовное дело в отношении прапорщика Торобая Жаныбека уулу, который подозревался в избиении солдата срочной службы Бекзата Эсенбекова. По информации суда, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

«Задержанный [прапорщик] обвинялся в совершении менее тяжкого преступления. Кроме этого в судебном заседании сторона потерпевшего также просила о прекращении производства по данному уголовному делу в связи с примирением и возмещением материального ущерба и пояснила, что никаких претензий к обвиняемому не имеет», — говорится в сообщении суда.

Генеральная прокуратура сообщила «Клоопу», что Военная прокуратура после получения решения суда, изучит законность вынесения решения и после чего будет рассмотрен вопрос обжалования.

«Избивали всю ночь»

Рядового срочной службы Бекзата Эсенбекова избили в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда родственники Эсенбекова рассказали, что прапорщик войсковой части №86123 МЧС Торобай Жаныбек уулу «избивал его всю ночь с особой жестокостью».

Отец пострадавшего по факту избиения сына написал заявление в прокуратуру. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Превышение должностных полномочий», после чего прапорщика задержали.

В МЧС рассказали, что солдата госпитализировали в больницу с разрывом мочевого пузыря и провели операцию. Замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов сообщил, что «все причастные младшие и высшие командиры» войсковой части временно отстранены от исполнения своих обязанностей. Он пообещал, что по произошедшему проведут «объективную проверку» и «виновных на всех уровнях привлекут к ответственности».

Погибшие военнослужащие

Правозащитные организации отмечают, что в армии Кыргызстана не соблюдаются права человека и там до сих пор процветает дедовщина и насилие. Нередки случаи и суицида среди солдат.

По мнению главы правозащитной организации «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасуловой, смертность в армии снизится только в случае усиления гражданского и родительского контроля в закрытых учреждениях. Она отметила, что что государство несет ответственность за каждого солдата и военнослужащего.

По данным «Азаттыка», в 2019 году смерть 13 военнослужащих назвали суицидом, в 2018 году сообщалось о самоубийстве 17 военнослужащих. Но родственники погибших практически во всех случаях заявляют, что они не могли совершить суицид.

Последний такой громкий случай произошёл в конце июля в селе Молдовановка в исправительном учреждении №27. Тогда стало известно о смерти солдата Калыса Абдыкабылова. По версии, ГСИН военнослужащий застрелился. Но родственники погибшего солдата не верят в версию самоубийства.

Ещё один случай произошёл в июле в селе Кой-Таш. Тогда от выстрела скончался военнослужащий срочной службы. По информации Министрества обороны, солдат срочник во время несения службы часовым на посту произвел случайный выстрел в результате «неосторожного обращения с оружием».

Родственники тогда не поверили в версию о суициде брата и выразили недовольство работой Министерства обороны.

После этих случаев, по инициативе омбудсмена Атыр Абдрахматовой, создали межведомственную рабочую группу по соблюдению прав человека при прохождении военной службы.

Члены рабочей группы намерены собрать факты гибели, самоубийств и избиений солдат за последние 5 лет и изучить причины суицида.

Вместе с тем они изучат национальное и международное законодательства, их практическое применение, чтобы разработать рекомендации по совершенствованию правовых норм по этому вопросу.

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