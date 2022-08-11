Физлица в июне 2022 года по системам денежных переводов перевели в Кыргызстан $317,2 млн. Об этом говорится в отчете Нацбанка по денежным переводам.
Отмечается, что это рекордные объемы по переводам за месяц за время ведения статистики денежных переводов с 2005 года. Предыдущий рекорд в $295,5 млн зафиксировали в сентябре 2021 года.
Рост денежных переводов во многом обеспечен увеличением их поступления из России на 23,25%.
Всего с января по июнь этого года в Кыргызстан поступило $1 млрд 347,5 млн. Более 97% денежных переводов приходится на Россию — $1 млрд 284,14 млн.
При этом отток средств из Кыргызстана за июнь также стал рекордным. За этот месяц из Кыргызстана вывели $85,7 млн. Это рекордная сумма с 2005 года.
Отток средств увеличился в апреле этого года. Так, по данным Нацбанка, если в январе-марте в РФ из Кыргызстана отправлялось не более $40 млн в месяц, то в апреле сумма уже достигла $79 млн, и в мае составила $85,5 млн.
Переводы увеличились, но доллары вывозят
В конце июня Нацбанк признал «некоторый недостаток наличных долларов США» в Кыргызстане. Там это объяснили тем, что «отдельные физические и юридические лица проводят спекулятивные операции».
В регуляторе отмечали, что в России 1 марта ввели ограничение на вывоз наличных долларов — не более $10 тысяч на одного человека. Похожее ограничение с середины марта действует и в Казахстане.
В Нацбанке Кыргызстана говорили, что из-за этого в республику увеличились денежные переводы в рублях, тенге и долларах.
«Пользуясь отсутствием запрета на ввоз/вывоз иностранной валюты из страны, получатели [переводов в инвалюте] вывозили и вывозят в большом количестве наличные доллары США за пределы Кыргызстана», — отмечали в регуляторе.
Чтобы ослабить это, Нацбанк ввел ряд ограничений. Так, с апреля денежные переводы выдаются только в валюте страны-отправителя или в сомах.
Кроме того, для предотвращения сговора между банками и обменными бюро, регулятор ввел ограничение для банков на продажу валюты обменкам в пределах суммы оборотных средств обменок.
8 августа замглавы Нацбанка Нурбек Жениш заявил, что предпринятые меры позволили сдержать отток наличных долларов из Кыргызстана.
Однако эксперты указывают, что в условиях нехватки наличности и различных ограничений в страну вернулся черный рынок валют, в котором, вероятно, участвуют коммерческие банки.
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