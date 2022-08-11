Физлица в июне 2022 года по системам денежных переводов перевели в Кыргызстан $317,2 млн. Об этом говорится в отчете Нацбанка по денежным переводам.

Отмечается, что это рекордные объемы по переводам за месяц за время ведения статистики денежных переводов с 2005 года. Предыдущий рекорд в $295,5 млн зафиксировали в сентябре 2021 года.

Рост денежных переводов во многом обеспечен увеличением их поступления из России на 23,25%.

Всего с января по июнь этого года в Кыргызстан поступило $1 млрд 347,5 млн. Более 97% денежных переводов приходится на Россию — $1 млрд 284,14 млн.

При этом отток средств из Кыргызстана за июнь также стал рекордным. За этот месяц из Кыргызстана вывели $85,7 млн. Это рекордная сумма с 2005 года.

Отток средств увеличился в апреле этого года. Так, по данным Нацбанка, если в январе-марте в РФ из Кыргызстана отправлялось не более $40 млн в месяц, то в апреле сумма уже достигла $79 млн, и в мае составила $85,5 млн.