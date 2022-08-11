Акыны-импровизаторы Баян Акматов и Кубат Тукешов выступили перед чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и блогером Хасбиком. Видео опубликовал акын Акматов на своей странице в Facebook.

На видео Акматов и Тукешов выступают перед гостями сначала на кыргызском языке, а затем переходят на русский язык.

«Мы, кыргызы, очень гостеприимные. Если бы не пели на русском, они бы не слушали. В следующий раз, будем исполнять на английском. В айтыше* есть требование – не петь на английском. По-моему, это ошибка. Если бы мы могли петь на 60 языках…», – говорится в подписи к видео.

*Айтыш – импровизированное состязание двух акынов.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) прибыли в Кыргызстан на бойцовский турнир Eagle Fighting Championship (EFC 49).

Хабиб Нурмагомедов ранее уже прилетал в Кыргызстан на прошлогодний турнир лиги Eagles Fighting Championship (EFC), который прошел на Иссык-Куле. Тогда в честь него устроили той, на котором присутствовали сын президента Садыра Жапарова – Рустам и сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева – Тай-Мурас.