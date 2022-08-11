В Кызыл-Кие милиция задержала 35-летнего подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины. Его водворили в ИВС. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным милиции, с письменным заявлением о произошедшем к ним ещё 21 июля обратилась сама пострадавшая. По словам женщины, её бывший муж, угрожая, вывез её в поле, где избил и изнасиловал, а после пешком протащил ее до села Кок-Жар Ноокатского района.

Женщина рассказала милиционерам, что обратно до Кызыл-Кии (около 22 км) ей пришлось возвращаться пешком.

Факт зарегистрировали в едином реестре преступлений Кызыл-Кийского УВД и было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый был в бегах в Иссык-Кульской области, его удалось задержать только 9 августа.

Начато досудебное производство. Расследование продолжается.

Насилие в отношении женщин в Кыргызстане

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали больше 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

В Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.

Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

По данным Глобального индекса мира и безопасности женщин за 2021 год, Кыргызстан оказался самой небезопасной страной в Центральной Азии.

В апреле 2022 года специалисты рабочей группы ООН по правам человека зачитали отчет о положении женщин и девочек в Кыргызстане. В своем отчете они отметили, что в Кыргызстане отмечается низкий уровень обращений о случаях сексуального насилия со стороны девочек и женщин в правоохранительные органы.

По их данным, это связано с равнодушной реакцией правоохранительных органов к пострадавшим, отсутствием квалифицированных женщин-следователей и обученных судей.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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