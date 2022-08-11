Виновные в смерти Айзады Канатбековой выплатят матери убитой в качестве морального ущерба по 20 тысяч сомов каждый. Такое решение вынес сначала Первомайский районный суд, а затем и Бишкекский горсуд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов.

По словам адвоката, закон подразумевает не более 100 тысяч сомов в отношении отдельного преступника, то есть каждый преступник может выплатить не более 100 тысяч сомов морального ущерба.

«[Суды] взяли и применили этот предел к потерпевшему, якобы это потерпевший должен получить не более 100 тысяч сомов. Если Верховный суд поддержит этот абсурд, то вся система докажет свою абсурдность», – сказал Токтакунов в интервью журналистке «Клоопа».

Адвокат возмущен тем, что такая практика применяется даже если произошло убийство.

«Абсурдна, конечно, сама по себе сумма в тысячу с небольшим долларов за убийство, но это отдельный разговор. Я же об абсурде судебной практики, согласно которой предел в 100 тысяч сомов применяется не к каждому отдельному преступнику, как это задумал законодатель, а к потерпевшему. То есть, судьи это толкуют так, что потерпевший ни в коем случае не должен получать больше 100 тысяч сомов», – рассказал адвокат.

Таким образом, по словам Токтакунова, с пятерых осужденных за похищение Айзады Канатбековой взыскали лишь по 20 тысяч сомов.

«И вот что получается: если женщину изнасилует один человек, она может быть получить 100 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но если ее изнасилуют десять человек, то они заплатят всего по десять тысяч сомов. Если ее изнасилуют сто человек – они заплатят по 1000 сомов каждый», – возмутился адвокат.

Токтакунова пояснил, что чем больше соучастников, тем меньше сумма взыскания. Он считает, что после такого судебного решения, заключенные могут рекомендовать друг другу идти на преступления толпой.

«Вот такой абсурд правосудия со стороны судей, которые ежемесячно получают зарплату, примерно равную моральной компенсации за убийство человека», – заключил адвокат.

Адвокат отметил, что написал жалобу на решение Бишкекского горсуда и Первомайского райсуда. По его словам, заседание в Верховном суде по вопросу морального ущерба состоится 16 августа.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение зафиксировала городская видеокамера. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где нашли тело девушки. В той же машине было и тело ее похитителя Замирбека Тенизбаева.

По версии милиции, Тенизбаев задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.

После убийства девушки, милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении Канатбековой. Суд признал их виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Дело об убийстве Канатбековой прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева.