Кыргызстанские борцы Алмаз Сманбеков и Нуртилек Карыпбаев завоевали серебряную и бронзовую медали на Исламских играх содружества, которые проходят в городе Конья в Турции.

По информации Департамента физической культуры и спорта, Сманбеков выступал в вольной борьбе в весовой категории 57 килограммов.

Он победил азербайджанского, сенегальского и таджикистанского спортсменов в полуфинальном поединке. А в финале он встретился с узбекистанским борцом Муминжоном Абдуллаевым и уступил ему со счетом 10:0.

В вольной борьбе в весовой категории 86 килограммов также принимал участие Нуртилек Карыпбаев, завоевав бронзу. Карыпбаев в финальной схватке уступил иранскому спортсмену со счетом 8:1. Но ему дали возможность побороться за бронзу, в итоге Карыпбаеву удалось победить в поединке с алжирцем.

Сманбекова и Карыпбаева завоевали первые две медали на Исламских играх солидарности 2022 года.

Официальное открытие игр состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии нёс капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран, на играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. На соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

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