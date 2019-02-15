Дорожная инспекция собирается штрафовать пешеходов, устанавливая их личность через интернет. Рассказываем, как

Фото иллюстративное. Источник: издание «Кабар».

ГУОБДД планирует оснастить своих инспекторов планшетными компьютерами. С их помощью инспектора будут устанавливать личность пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Рассказываем, как это будет работать.

Замглавы ГУОБДД Нур Сатыбалдиев сообщил журналистке «Клоопа», что покупка планшетных компьютеров для инспекторов — это один из компонентов «Безопасного города».

Сатыбалдиев отметил, что не все граждане носят с собой паспорта или другие удостоверяющие личность документы, поэтому нужна электронная система, которая поможет инспекторам устанавливать личность нарушителей.

Он добавил, что, по новому закону, милиционеры не имеют права задерживать граждан больше, чем на три часа. Использование планшетных компьютеров поможет инспекторам укладываться в это время, устанавливая личность нарушителей.

Как это будет работать?

• Планшеты подключат к единой базе данных граждан ГРС.

• Инспектор, используя свой личный код, будет входить в эту базу данных.

• Нарушитель будет называть инспектору свои имя и фамилию, которые тот будет искать в базе данных. В ней есть и фотографии граждан, так что представиться чужим именем не получится.

• После установления личности нарушителя, инспектор составит электронный или бумажный протокол.

Если названное имя нарушителя не совпадает с базой данных или его в ней вообще нет (такое может быть, если человек еще не сдал биометрические данные), инспектор должен будет отвести нарушителя в ближайшее отделение милиции.

Сатыбалдиев объяснил, что для покупки планшетов ГУОБДД нужно получить деньги из госбюджета, но не уточнил, о какой сумме идет речь. По его словам, в 2019 году инспекция планирует приобрести 400 компьютеров для инспекторов Бишкека. Потом планшетами оснастят и инспекторов в других регионах — параллельно с установкой камер по проекту «Безопасный город».

Проект «Безопасный город» заработал 12 февраля. Камеры начали фиксировать нарушения ПДД в Бишкеке, Чуйской области и на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Пока они фиксируют семь видов нарушений.

Еще в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии.