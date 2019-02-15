Тучи над правительством Абылгазиева. Что думают депутаты и политологи о возможной отставке кабмина?

Дастан Бекешев, СДПК

«Мы не Европа, где отставка правительства приводит лишь к увольнению министров. У нас кыргызская отставка: она выкидывает начальников управлений, простых сотрудников, а иногда и уборщиц. Новопришельцы в первую очередь ищут все возможности трудоустроить своих: одноклассников, родственников, друзей, друзей друзей и так далее. А потом только начинается работа. Только начал работать — и опять отставка. Для страны это очень плохо».

Бахадыр Сулейманов, «Ата-Мекен»

«Прошел год как создали новое правительство, но оно не показало эффективности своей работы. Конечно, из-за этого усилилась критика. Правительство слабое, не может исполнить свою программу. […] Надо дождаться отчета [правительства], тогда будет ясно. А как, не дожидаясь отчета, отправлять в отставку? Сейчас не надо их трогать. Пускай они весной придут, отчитаются за 2018 год, по своим программам. […] Тогда [будет видно]».

Мирлан Бакиров, вице-спикер парламента, «Онугуу-Прогресс»

«Со стороны парламента всегда звучит критика. Это не значит, что за критикой обязательно [последует] отставка правительства. Частая смена кабмина — это нехорошее явление, которое приведет к нестабильности в экономике и социальном блоке».

Ирина Карамушкина, СДПК

«К сожалению, на сегодняшний день все идет к тому, что отставка скорее всего будет. Потому что правительство инертно, [им манипулирует президент и его аппарат], не самостоятельно. Им постоянно управляют — премьер-министром, вице-премьерами.

[…] Я считаю, что смена правительства будет. Но если следующее правительство также будет зависимо от аппарата президента и Жогорку Кенеша, если там не будет смелых и решительных министров […], мы так и будем заниматься негласной поддержкой друг друга и выбирать на должность самых молчаливых и соглашающихся со всеми».

Мирлан Жээнчороев, «Республика — Ата-Журт»

«Правительство [Абылгазиева] не обозначило ни одной реформы, оно стало техническим исполнителем [решений ушедшего] правительства [Исакова]. Не было видимых реформ. […]

Если нынешнее правительство не будет более мобильным к реформам, принятию решений и инновационным, то оно должно уйти. Сейчас премьер-министр должен принять меры для формирования команды единомышленников. Если он не хочет отставки, то должен принять более коммуникативные и мобильные действия по экономической политике. Сейчас нет реформ ни в фискальной области, ни [для создания] привлекательности для инвесторов. Бездействуют крупные промышленные объекты, переговоры с “Кумтором” заморожены».

Ирина Карамушкина из СДПК уверена, что отставка правительства неизбежна

Что говорят политологи?



По мнению политолога Зайнидина Курманова, разговоры о вероятной отставке правительства Абылгазиева «несерьезны». Он считает, что сейчас нужно стабилизировать работу правительства, а отправлять его в отставку — это неверное решение.

«Если правительство будет работать стабильно, иметь два-три года, можно [с него] спрашивать. А что можно спросить за полгода работы?» — задает вопрос политолог.

По словам Курманова, европейские и развитые демократические страны стремятся к «стабильности правительств» — для этого там формируют парламент с доминирующей партией, либо работают по двухпартийной системе. А система кыргызского парламента многопартийная и «не самая лучшая».

«Когда выстраивают дизайн работы парламента и правительства, эти факторы нужно учитывать. У нас получилось так, что это не учли, а в итоге правительство — это самый слабый и нестабильный орган в системе», — добавил Курманов.

Политолог Медет Тюлегенов считает, что возможность отставки правительства Абылгазиева «не надо исключать», потому что мнения о грядущем расформировании кабмина «озвучиваются давно».

«За прошедший год каких-то ярких, серьезных и нужных реформ не происходило. Есть некоторые подвижки с “Безопасным городом” — хотя понятно, что много из этого [проекта] закладывалось еще до нынешнего правительства», — сказал Тюлегенов.

По прогнозу политолога, вопрос об отставке правительства могут отложить до осени — так как кыргызские власти готовятся к весеннему визиту президента России Владимира Путина в Кыргызстан, а также июньскому саммиту ШОС.

Сооронбай Жээнбеков и Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте

Одобрит ли президент Жээнбеков?

По мнению Тюлегенова, если парламент проголосует за отставку правительства Абылгазиева, то президент Сооронбай Жээнбеков встанет на его сторону.

Политолог называет критику депутатов в адрес нынешнего парламента «обоснованной»: протеже Жээнбекова и его команда, по мнению политолога, «не справляются с возложенными на них обязательствами».

Он также предупреждает, что если Жээнбеков займет сторону Абылгазиева, то это «может обернуться политическим кризисом», на фоне которого парламент объявит о самороспуске.

«Все начнут вспоминать, что у нас вырастает система семейно-родственно-дружеских связей. [Появится мнение], что президент покрывает своего друга. […] И тогда он рискует, сам того не желая, вырастить себе хорошую оппозицию, которая может прийти в парламент. Стоит ли Абылгазиев этого?» — задается вопросом Тюлегенов.