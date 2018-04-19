Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство Сапара Исакова после того, как депутаты выразили ему недоверие. Сколько дней на посту премьер-министра продержался Исаков по сравнению со своими предшественниками после апрельской революции 2010 года?
Отставка правительства Исакова произошла на фоне охлаждения отношений между Жээнбековым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым — оба политика открыто этого не признают, но критикуют друг друга за некоторые высказывания и кадровые решения.
Сам Исаков — протеже Атамбаева, который сейчас возглавляет Социал-демократическую партию Кыргызстана (СДПК). Однако большинство социал-демократов проголосовали «за», когда парламент 19 апреля решал вопрос о вотуме недоверия правительству.
Исакова критиковали за провальные соглашения с компаниями «Лигласс» и «Хуавэй», за промедление с реализацией проекта «Умный город» и аварию на бишкекской ТЭЦ. Он сам настаивал на повышении экономических показателей и запуске проектов «Таза коома».
40-летний Исаков возглавил правительство в августе 2017 года и проработал на своей должности 8 месяцев или 238 дней.
В среднем в истории Кыргызстана премьер-министры находились на своей должности около 11 месяцев. Kloop.kg выяснил, сколько времени проработал каждый из них, начиная с 2010 года (не считая Розы Отунбаевой, которая была главой Временного правительства сразу после апрельской революции).
Алмазбек Атамбаев (350 дней)
После свержения президента Курманбека Бакиева 17 декабря 2010 года правительство возглавил Алмазбек Атамбаев.
На этом посту он проработал чуть меньше года, а 1 декабря 2011 года вступил в должность президента.
Омурбек Бабанов (254 дня)
Во время своей предвыборной кампании в 2011 году Атамбаев передал свои полномочия Омурбеку Бабанову, который после победы Атамбаева на выборах стал главой правительства.
Официально, Бабанов вступил на пост премьера 23 декабря 2011 года, проработав на нем почти 9 месяцев. 24 августа 2012 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство Бабанова в отставку, потому что две парламентских фракции из четырех вышли из правящей коалиции из-за несогласия со взглядами Бабанова.
В частности, парламентарии подозревали Бабанова в сокрытии налогов и получении взятки от турецкой компании в виде породистого коня.
Жанторо Сатыбалдиев (561 день)
После ухода Бабанова 5 сентября 2012 года правительство возглавил бывший глава президентской администрации Атамбаева Жанторо Сатыбалдиев.
Он проработал на этой должности рекордные 1,5 года — в марте 2014 года его правительство отправили в отставку после распада парламентской коалиции большинства.
Сатыбалдиев ушел с поста премьера на фоне критики за «невыгодное» соглашение с канадской компанией «Центерра Голд» о владении золоторудным месторождением «Кумтор». Сатыбалдиева также обвиняли в «нецелевом расходовании» 570 млн сомов, которые предназначались на восстановление Оша и Джалал-Абада после этнических конфликтов в 2010 году.
Джоомарт Оторбаев (386 дней)
Джоомарт Оторбаев стал премьер-министром 4 апреля 2014 года и заявил, что будет работать над возвращением доверия правительству. На этом посту он продержался почти год (без трех недель).
24 апреля 2015 года Оторбаев добровольно ушел в отставку на фоне критики его решений по золотодобывающему предприятию «Кумтор».
Темир Сариев (346 дней)
После отставки Оторбаева правительство 2 мая 2015 года возглавил Темир Сариев, который находился на этом посту 11 месяцев. Сариев объявил о своей отставке 11 апреля 2016 года на фоне скандала с тендером на строительство трассы Балыкчы — Корумду.
В 2015 году тендер на строительство трассы Балыкчы — Корумду выиграла китайская компания «Лонг Хай», у которой на тот момент не было лицензии. В лоббировании интересов компании обвинили Сариева, который в свою очередь обвинил тогдашнего министра транспорта Аргынбека Малабаева в «плохой работе».
В итоге, на фоне расследования нарушений при тендере и Сариев и Малабаев ушли в отставку.
Сооронбай Жээнбеков (496 дней)
Через два дня после отставки Сариева парламент избрал премьер-министром Сооронбая Жээнбекова, который до этого был замглавы администрации Атамбаева.
Жээнбеков сложил полномочия главы кабмина 21 августа 2017 года для участия в президентских выборов, которые впоследствии выиграл. Он проработал премьер-министром 17 месяцев или чуть меньше полутора лет.