Сапар Исаков. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство Сапара Исакова после того, как депутаты выразили ему недоверие. Сколько дней на посту премьер-министра продержался Исаков по сравнению со своими предшественниками после апрельской революции 2010 года?

Отставка правительства Исакова произошла на фоне охлаждения отношений между Жээнбековым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым — оба политика открыто этого не признают, но критикуют друг друга за некоторые высказывания и кадровые решения.

Сам Исаков — протеже Атамбаева, который сейчас возглавляет Социал-демократическую партию Кыргызстана (СДПК). Однако большинство социал-демократов проголосовали «за», когда парламент 19 апреля решал вопрос о вотуме недоверия правительству.

Исакова критиковали за провальные соглашения с компаниями «Лигласс» и «Хуавэй», за промедление с реализацией проекта «Умный город» и аварию на бишкекской ТЭЦ. Он сам настаивал на повышении экономических показателей и запуске проектов «Таза коома».

40-летний Исаков возглавил правительство в августе 2017 года и проработал на своей должности 8 месяцев или 238 дней.

В среднем в истории Кыргызстана премьер-министры находились на своей должности около 11 месяцев. Kloop.kg выяснил, сколько времени проработал каждый из них, начиная с 2010 года (не считая Розы Отунбаевой, которая была главой Временного правительства сразу после апрельской революции).