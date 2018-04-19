«Республика — Ата-Журт» вошла в парламентскую коалицию

Парламентская коалиция большинства приняла в свой состав оппозиционную фракцию «Республику — Ата-Журт» — теперь этот альянс представлен 93 депутатами вместо 65.

Депутат от СДПК Рыскелди Момбеков сказал, что решение было принято почти единогласно. По его словам, спикером парламента останется Дастан Джумабеков.

После вхождения «Республики — Ата-Журт» коалиция большинства расширилась до 93 депутатов, всего в Жогорку Кенеше 120 парламентариев.

Коалиция большинства — это объединение фракций, необходимое для более быстрого обсуждения и принятия законов в парламенте. Для одобрения большинства законопроектов необходимо большинство голосов (как минимум, 61).

Коалиция выдвигает кандидата на должность премьер-министра и определяет состав и структуру правительства.

Состав коалиции поменялся на фоне отставки правительства Сапара Исакова. 101 депутат выразил вотум недоверия нынешнему правительству, а президент Сооронбай Жээнбеков поддержал решение парламента.

Фракция «Республика — Ата-Журт» голосовала против Исакова, также как и остальные члены коалиции.

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