СДПК проголосовала против Исакова из-за назначения Суюмбаева в финпол — до этого Жээнбеков уволил его из ГКНБ

Депутаты СДПК объяснили, почему они проголосовали против правительства Сапара Исакова: он назначил Болота Суюмбаева на должность главы финпола, хотя до этого президент Жээнбеков уволил его с поста замглавы ГКНБ.

Несколько социал-демократов объяснили, что недовольны решением Исакова о назначении главой финпола Болота Суюмбаева, которого до этого Жээнбеков уволил из ГКНБ.

«Когда один увольняет, а второй назначает человека, как бы мстя — это вызов. А что будет завтра? Не стоит обижаться. Ребята хорошие, я не против персонально кого-то, я против такой политики», — цитирует слова главы фракции СДПК Исы Омуркулова издание «Азаттык».

По этой же причине за отставку Исакова проголосовал еще один социал-демократ Рыскелди Момбеков.

«Если бы депутаты проголосовали за отставку кабмина Сапара Исакова [по результатам] 2017 года, то я был бы против», — сказал он.

Депутатка Аида Касымалиева в «Твиттере» написала, что решение ее коллег по СДПК не связано с отчетом правительства, который они ранее одобрили.

«Отчет мы поддержали и поддержали бы на палате тоже, сегодняшний вотум недоверия по другому поводу. Объясняет хорошо Иса Шейшенкулович [Омуркулов]», — сказала она.

Почему это важно: Болот Суюмбаев — доверенное лицо экс-президента Атамбаева. Он был заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности, пока 7 апреля президент Жээнбеков не уволил его. Через девять дней после этого Сапар Исаков назначил Суюмбаева на должность главы финпола.

Это решение не понравилось даже парламентской фракции СДПК — партии, которую сейчас возглавляет Алмазбек Атамбаев. Возможно, это говорит о расколе или противоречиях внутри партии.

Парламентарии выразили вотум недоверия правительству Исакова утром 19 апреля, через несколько часов указ об отставке правительства подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

За отставку Исакова проголосовал 101 депутат, среди которых и члены фракции СДПК.

Соавтор: Айдай Эркебаева