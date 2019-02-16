Сотрудники ГКНБ задержали майора СКМ МВД при получении взятки в 600 долларов, вместе с ним были задержаны двое соучастников. Милиционера подозревают в создании преступной группы, которая подбрасывала людям наркотики и вымогала деньги.

О сотруднике милиции, вымогавшего 1000 долларов за прекращение уголовного преследования, в ГКНБ сообщили 12 февраля. Уже 15 февраля сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали милиционера и двух соучастников.

Старший уполномоченный по особо важным делам в ранге майора криминальной милиции был задержан при получении суммы в 600 долларов. Следствие утверждает, что задержанный и его подельники подбрасывали людям наркотики, а потом вымогали деньги за «прекращение уголовного преследования».

Все трое задержанных находятся в СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело за вымогательство взятки.

Задержания милиционеров

За первые два месяца 2019 года произошло уже несколько задержаний бывших и действующих сотрудников милиции по разным обвинениям.

Так 21 января произошло ДТП с сотрудником милиции — в аварии погибла сотрудница МЧС (по информации отдельных СМИ она была беременна). Милиционер находился в алкогольном опьянении — он выжил и был госпитализирован в реанимацию, а следствие потребовало арестовать его.

Спустя всего неделю старшина ГУОБДД насмерть сбил 11-летнего мальчика. Наезд на ребенка произошел прямо у здания школы в селе Новопавловка. Милиция начала расследование, старшину водворили в изолятор временного содержания.

Еще один сотрудник правоохранительных органов стал подозреваемым в групповом изнасиловании. Девушку изнасиловали 27 января у БЧК в селе Новопокровка. Помощник дежурной части ОВД Свердловского района Бишкека оказался одним из подозреваемых в совершении преступления, личности еще двух мужчин устанавливает следствие. О его водворении в ИВС стало известно 30 января, а уже 31 января мужчину отпустили под домашний арест.

А 10 февраля произошло два ДТП с участием бывшего милиционера Айбека Сыдыкова — по совместительству зятя депутата кыргызского парламента Камчыбека Жолдошбаева.

Находясь в алкогольном опьянении Сыдыков врезался в два автомобиля, после чего его «Лексус» отправили на штрафстоянку — пытаясь сбежать оттуда, мужчина протаранил еще несколько машин.

Сыдыков был уволен из правоохранительных органов два года назад — тогда он в алкогольном опьянении устроил драку и стрелял по ночному клубу «Ретро Метро». Тогда на него возбудили уголовное дело, осудили на три года условно за хулиганство и уволили из милиции, но адвокат Сыдыкова обжаловал решение суда.