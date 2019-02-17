Бизнесмен Бабур Тольбаев сообщил, что собрал сумму на покупку линейного ускорителя, и он должен появиться в Кыргызстане уже через три месяца. Это не первая попытка привести аппарат в Кыргызстан — тендер на покупку другого ускорителя закончился в начале февраля 2019 года.

Глава компании «Мол-Булак» Бабур Тольбаев сообщил, что нашел средства на приобретение линейного ускорителя — деньги выделили акционеры его компании.

«Совсем скоро, в течении трех месяцев, в Кыргызстан прибудет первый линейный ускоритель последнего поколения VARIAN HALCYON стоимостью 1 400 000$. Данная машина представляет новейшую технологию лучевой терапии. Подобного рода аппараты ставятся в самые передовые клиники мира, и это позволит ускорить выздоровление многих наших сограждан», — говорит Тольбаев.

Линейный ускоритель VARIAN HALCYON

Впервые об инициативе собрать деньги для покупки ускорителя Тольбаев сообщил в январе 2017 года и с тех пор, по его словам, искал источники финансирования и обращался к меценатам.

Новый ускоритель будет находится в центре лучевой терапии, созданного на базе фонда «Апаке».

«По идее это будет первый линейный ускоритель, который появится в Кыргызстане. В Национальном центре онкологии он появится лишь через шесть-восемь месяцев», — говорит глава Первого детского хосписа и Фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

Аляева подняла вопрос о том, что онкобольным Кыргызстана нужен современный линейный ускоритель еще в 2016 году. Тогда в стране уже было несколько аппаратов, но они были устаревшими и работали лишь частично, не справляясь с глубокими опухолями.

Кто еще искал средства для ускорителя

В 2016 году Фонд «Помогать легко» начал сбор средств на покупку линейного ускорителя.

«Линейный ускоритель стоит миллионы долларов — и за 2, и за 3, и за 7 миллионов долларов можно купить. Мы собрали 60 000 долларов — этих денег не хватит даже на годовое обслуживание аппарата. Когда правительство объявило, что “Кумтор” дает деньги, мы остановили сбор», — рассказывает Динара Аляева. Деньги, собранные фондом «Помогать легко» были сохранены.

«Кумтор» в сентябре 2017 года выделил 10 миллионов долларов на покупку современного оборудования для онкологического центра, семь из них были переведены в Фонд поддержки онкослужбы для покупки ускорителя. Первый тендер на покупку ускорителя был проведен только в январе 2018 года, после чего его продлевали и отменяли. Наконец, после третьего тендера была объявлено, что компания MN Medical OU поставит линейный ускоритель в Национальном онкоцентре.

Таким образом в 2019 году в Кыргызстане могут появиться два линейных ускорителя, но специалисты считают, что для 6-миллионного Кыргызстана нужно около 20 таких аппаратов.

Что делает ускоритель?

Линейный ускоритель частиц — это аппарат, который борется с раковыми клетками, минимально повреждая здоровые клетки человека. Современные аппараты могут рассчитать, в какую именно зону необходимо направить поток лучей — лучи при этом приобретают форму опухоли, поэтому раковые клетки уничтожаются, а здоровые ткани вокруг остаются в целости.