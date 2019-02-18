Верховный суд оправдал экс-депутата Осмоналиева — его обвиняли в получении взяток у абитуриентов

Каныбек Осмоналиев

Верховный суд Кыргызстана оправдал экс-депутата и бывшего министра образования Каныбека Осмоналиева. В 2018 году ГКНБ обвинил его в получении взяток у абитуриентов медицинского факультета КРСУ.

Адвокат Осмоналиева Жыргалбек Бабаев объяснил изданию 24.kg, что суд оправдал его подзащитного из-за отсутствия состава преступления.

В марте 2018 года Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана обвинил Осмоналиева в получении взяток у абитуриентов Кыргызско-российского славянского университета (КРСУ).

В октябре 2018 года Первомайский райсуд оправдал Осмоналиева из-за отсутствия доказательств — прокуроры просили для него 15 лет лишения свободы. Тогда решение райсуда обжаловали.

Обвинения в вымогательстве

Генпрокуратура возбудила дело против Осмоналиева в 2014 году по обвинениям в «незаконном зачислении студентов в вуз» и «вымогательстве взятки». По версии следствия, экс-депутат получил $14 тысяч от родителей 27 абитуриентов за их зачисление в КРСУ.

Каныбек Осмоналиев был депутатом парламента с 2010 по 2015 год. Он занимал должность министра образования в 2007 году при президенте Курманбеке Бакиеве.