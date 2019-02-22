Сотрудник госохраны попытался украсть переносную камеру «Безопасного города» и повредил ее

Сотрудник госохраны МВД Кыргызстана попытался украсть переносную камеру, которая фиксировала нарушения ПДД в Чуйской области, и повредил ее. Теперь устройство отправят на диагностику в Россию.

Инцидент с попыткой похищения камеры произошел в селе Беш-Кунгей Чуйской области 21 февраля и попал на видео очевидца.

На опубликованной записи видно, как неизвестный мужчина пытается загрузить камеру в багажник автомобиля, а второй — сотрудник радиоконцерна «Вега», который устанавливал камеру, — пытается остановить его.

В ГУВД Чуйской области выяснили, что в похищении камеры «Веги» участвовал сотрудник госохраны МВД. По информации милиции, он и его приятель приставали к сотруднику «Веги» и пытались разбить устройство.

Представитель «Веги» в Кыргызстане в беседе с журналистом «Клоопа» сказал, что повредивший камеру мужчина был пьян. Теперь устройство отправят на диагностику в Россию.

«Точность определения скорости [у камеры после инцидента] может быть скомпрометирована. И в связи с этим со вчерашнего дня этот аппаратно-программный комплекс сняли с линии […] Для нас очень важно, чтобы аппаратно-программный комплекс фиксировал точную скорость [проезжающих автомобилей]», — сказал собеседник «Клоопа».