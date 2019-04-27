Китай закроет свои границы на пять дней — с 1 по 5 мая. Причина — Праздник весны и труда.

Пропуск машин и людей на пунктах «Иркештам-Автодорожный» и «Торугарт-Автодорожный» временно приостановят на время праздника и откроют границы лишь 6 мая.

Закрытие границ на время праздников — норма для Китая. Границы временно закрываются ежегодно, на короткие периоды, но множество раз — например, на празднование Нового года с 29 декабря по 1 января, из-за весеннего праздника с 2 по 10 февраля, из-за Дня поминовения усопших с 5 по 7 апреля, из-за Дня Китайской Народной Республики с 1 по 8 октября и так далее.