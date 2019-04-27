Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева назвала фейком публикацию, в которой экс-премьер Сапар Исаков якобы признает себя и экс-президента Алмазбека Атамбаева виновными в хищении средств при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Публикация о Сапаре Исакове появилась на блоговой платформе, на которой оставить запись может анонимно любой человек. Автором статьи был указан Дмитрий Жолдубаев — очевидно игра слов из имен пресс-секретаря СДПК Кундуз Жолдубаевой и директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова.

В публикации Сапар Исаков якобы признал свою вину в хищении средств при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Тогда президент Алмаз Шаршенович сам следил. Работы по ТЭЦ на самом деле должны были завершить за $150 млн, но мы увеличили до $386 млн и забрали себе, из них я взял только $12 млн, остальное взял Алмаз Шаршенович», — было написано в статье.

Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева назвала пост про Сапара Исакова «фантазий политехнологов» из Белого дома. Это не первый информационный вброс, в котором сторонники Атамбаева якобы говорят о виновности экс-президента.

В середине апреля появилась подобная статья с якобы интервью бывшего генпрокурора Индиры Жолдубаевой. В материале утверждалось, что Алмазбек Атамбаев якобы уничтожил доказательства по делу об авиакатастрофе в поселке Дачи-СУ.

Хотя и публикация о Сапаре Исакове, и статья об Индире Жолдубаевой публиковались на блоговой платформе и были опровержены СДПК, обе были растиражированы в социальных сетях.

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