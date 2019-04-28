Насколько опасна разработка месторождения?

Госкомитет промышленности еще 19 марта заявил, что разработка уранового месторождения Таш-Булак будет «экологичной и безопасной», поскольку «ЮрАзия» будет использовать техническую воду, а не реагенты. А добытую руду «будут транспортировать в специальных контейнерах по железной дороге».

«Фабрика [на месторождении] строиться не будет, весь процесс переработки [урановой руды] будет осуществляться на Кара-Балтинском комбинате», — пишет пресс-служба ведомства.

Эту же позицию разделяет гендиректор «ЮрАзии» Светлана Менг. «Мы выбрали самую безопасную технологию, которая существует сейчас в мире: без химии, без взрывов, без хвостохранилищ, — сказала она в интервью «Азаттыку» — Мы просто очистим территорию, она станет лучше, земля будет плодородной. Мы там сад посадим, если нужно […] Никакой угрозы ни здоровью людей, ни экологии нет».

Дмитрий Ветошкин и Эмиль Шукуров

Иное мнение высказывает экологи Эмиль Шукуров и Дмитрий Ветошкин. По словам Шукурова, он «не верит» в заявления об экологичной добыче урана и назвал их «нонсенсом». «Компания [“ЮрАзия”] утверждает, что все будет под контролем, но это чушь собачья, — сказал эколог. — Никто не застрахован от аварии на дорогах, и если такое произойдет, то катастрофа грозит и Чуйской области».

Эколог Дмитрий Ветошкин разделяет позицию Шукурова. В интервью «Клоопу» он заявил, что Кыргызстану из-за уровня коррупции, слабого экологического мониторинга и социального напряжения «пока не стоит втягиваться в подобные проекты».

«Я не доверяю нашему государству что оно сможет просчитать все риски. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало квалифицированных специалистов [по урану]. И мне кажется, что на данном этапе заниматься радиоактивным производством может быть опасно», — сказал Ветошкин.