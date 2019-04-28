Что случилось?
В конце апреля жители Тонского района Иссык-Кульской области дважды выходили на митинги против разработки уранового месторождения Таш-Булак. Они требовали от властей принять меры, так как считают, что добыча урана на месторождении «вредна для окружающей среды».
Жители беспокоились за то, что добыча урана может навредить не только близлежащим селам, но и всему озеру Иссык-Куль. После этого в интернете появилась онлайн-петиция против добычи урана, которая за несколько дней собрала более 27 тысяч подписей.
26 апреля противники урановой разработки вышли на митинг в центре Бишкека — на акции протеста собрались более 200 человек. Главным требованиям митинга стало введение полного запрета на добычу и переработку урана по всей стране.
Кто работает на месторождении?
Разработкой уранового месторождения Таш-Булак должна заняться горнодобывающая компания «ЮрАзия». Сейчас она уже завершила геологоразведочные работы на месторождении.
Компания будет извлекать уран из почвы и транспортировать его на Кара-Балтинский горнодобывающий завод. В проекте по добыче урана участвует российский инвестор — «Центрально-азиатская урановая компания».
Инвестор планирует вложить свои средства в запуск Кара-Балтинского горнорудного завода, где должен перерабатываться уран. Если завод запустят, то там планируют открыть более 450 рабочих мест. Еще 200 рабочих мест может быть создано на самом месторождении Таш-Булак. Как утверждают инвесторы, рабочие места будут отдаваться преимущественно местным жителям.
Программа по добыче и переработке урана рассчитана на 25 лет, а инвесторы вложат в нее $10 млн.
Насколько опасна разработка месторождения?
Госкомитет промышленности еще 19 марта заявил, что разработка уранового месторождения Таш-Булак будет «экологичной и безопасной», поскольку «ЮрАзия» будет использовать техническую воду, а не реагенты. А добытую руду «будут транспортировать в специальных контейнерах по железной дороге».
«Фабрика [на месторождении] строиться не будет, весь процесс переработки [урановой руды] будет осуществляться на Кара-Балтинском комбинате», — пишет пресс-служба ведомства.
Эту же позицию разделяет гендиректор «ЮрАзии» Светлана Менг. «Мы выбрали самую безопасную технологию, которая существует сейчас в мире: без химии, без взрывов, без хвостохранилищ, — сказала она в интервью «Азаттыку» — Мы просто очистим территорию, она станет лучше, земля будет плодородной. Мы там сад посадим, если нужно […] Никакой угрозы ни здоровью людей, ни экологии нет».
Иное мнение высказывает экологи Эмиль Шукуров и Дмитрий Ветошкин. По словам Шукурова, он «не верит» в заявления об экологичной добыче урана и назвал их «нонсенсом». «Компания [“ЮрАзия”] утверждает, что все будет под контролем, но это чушь собачья, — сказал эколог. — Никто не застрахован от аварии на дорогах, и если такое произойдет, то катастрофа грозит и Чуйской области».
Эколог Дмитрий Ветошкин разделяет позицию Шукурова. В интервью «Клоопу» он заявил, что Кыргызстану из-за уровня коррупции, слабого экологического мониторинга и социального напряжения «пока не стоит втягиваться в подобные проекты».
«Я не доверяю нашему государству что оно сможет просчитать все риски. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало квалифицированных специалистов [по урану]. И мне кажется, что на данном этапе заниматься радиоактивным производством может быть опасно», — сказал Ветошкин.
Что делают власти?
22 апреля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил приостановить все работы на месторождении Таш-Булак. Сейчас там свою работу ведет межведомственная комиссия — она с января 2019 года изучает экологические риски по этому проекту.
Через два дня — 24 апреля — власти Иссык-Куля опечатали офис и технику «ЮрАзии». Пресс-секретарь полпредставителя правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев сообщил, что работы на месторождении полностью приостановлены, а рабочих отправили по домам.
В тот же день Абылгазиев объявил о решении правительства провести консультации по Таш-Булаку с экспертами из Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые войдут в состав межведкомиссии. Туда же пригласят гражданских активистов и экологов.
«Если будет установлено, что деятельность на урановом месторождении несет в себе риски загрязнения экологии и причинения вреда здоровью людей, то конечно же, нами будет принято соответствующее решение», — заявил премьер-министр.
Лицензия «ЮрАзии» и моратории на уран
Сейчас власти заявляют, что у компании «ЮрАзия» есть только лицензия на геологоразведочные работы. Вот такую хронологию продления лицензии предоставил глава правительства Абылгазиев:
- 2010 год — «ЮрАзия» получила лицензию на геологоразведочные работы в Таш-Булаке;
- 2012 год — глава Госагентства по геологии Ишембай Чунуев и «ЮрАзия» подписали лицензионное соглашение до 2015 года. Лицензию до 2015 года продлевал Дуйшенбек Зилалиев;
- 2016 год — «ЮрАзия» продлила свою лицензию до 2020 года.
Однако 25 апреля вице-премьер-министр Кубатбек Боронов встретился с жителями Иссык-Кульской области и заверил их, что правительство отозвало лицензию «ЮрАзии» по месторождению Таш-Булак.
Однако его слова не подтвердили, но и не опровергли в пресс-службе Госкомитета промышленности и правительства. А вот компания «ЮрАзия» сначала заявила СМИ, что она «приостановила лицензию» по своей инициативе. Но потом новостные заметки об этом были удалены и компания перестала давать комментарии по этому вопросу.
На фоне недовольств по урановому месторождению Таш-Булак депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу и переработку урана. Один из них предусматривает полный запрет на добычу урана по всей стране до 2070 года. А второй — предлагает 20-летний мораторий и ограничивается Иссык-Кульской областью.