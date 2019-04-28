Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ к изданию «Новая газета» и потребовал удалить статьи о пытках кыргызстанца Хуснидина Зайнабидинова. Издание намерено обжаловать решение суда, потому что эту тему «нельзя замалчивать».

Суд потребовал у «Новой газеты» удалить статьи о пытках кыргызстанца.

Также суд хочет, чтобы журналисты написали опровержение своим статьям. Издание намерено бороться за опубликованные материалы.

«По мнению редакции, материал рассказывает об общественно значимой теме, которую нельзя замалчивать», — пишет «Новая газета».

ФСБ утверждает, что материалы не соответствуют действительности, доказательства пыток со стороны ведомства отсутствуют. При этом в иске не опровергают и не подтверждают то, что ФСБ пытает людей.

Взрыв в Магнитогорске

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома на проспекте Карла Маркса. Под завалами погибли 39 человек, а причиной обвала власти назвали взрыв бытового газа.

Но 25 января полиция задержала уроженца Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова и передала его в ФСБ. Уже 26 января «Новая газета», ссылаясь на супругу задержанного Халиму, рассказала о том, что мужчину пытали.

По словам Халимы Зайнабидиновой, мужчину пытали током и водой и требовали признать вину в организации взрыва дома в Магнитогорске. Тем не менее, официально ФСБ задержало Зайнабидинова за якобы участие в межэтнических конфликтах на юге Кыргызстана в 2010 году.

Семья задержанного отрицала, что он участвовал в беспорядках, и настаивала, что они уехали, едва конфликт начался.

Вскоре власти сообщили, что семья Зайнабидиновых забрала свои слова о пытках в полиции — хотя они говорили о пытках именно в ФСБ. Когда «Новая газета» связалась с Халимой Зайнабидиновой, она и вовсе отрицала, что говорила с полицией о пытках и забирала свои слова.

В середине марта ФСБ подало в суд на «Новую газету» из-за статей о Зайнабидинове.