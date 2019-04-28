На территории госрезиденции произошел пожар, никто не пострадал

Днем 28 апреля очевидцы стали сообщать о густом облаке дыма над резиденцией президента. По информации МЧС, на территории госрезиденции загорелось недостроенное здание.

Обновлено в 18 часов.

Темный густой дым уносило ветром на юг — по словам очевидцев, казалось, что на территории резиденции разгорелся пожар. МЧС сообщило, что на территории загорелось здание, которое реконструировали. У него частично сгорела крыша.

Ранее была озвучена информация, что горело здание в районе вблизи резиденции, но позднее МЧС уточнило информацию.

Дым был прямо над резиденцией

Ликвидировали возгорание два пожарных расчета. Пожар был локализован в 16:37, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.