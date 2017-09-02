В США прошел самый разрушительный ураган за последние 13 лет, погибло по меньшей мере 44 человека, еще около миллиона человек остались без дома. По данным МИДа, кыргызстанцев нет среди погибших в торнадо и последующем наводнении.

Информагентство «Рейтер» сообщает, что под завалами в Техасе и Луизиане продолжают находить погибших.

Сейчас официально известно о 44 погибших, ранее сообщалось о 39. Еще около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что среди пострадавших кыргызстанцев нет.

Также МИД призвал кыргызстанцев отложить пока поездки в Техас, по прогнозам погоды там ожидаются ливни.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана «Харви» зарегистрировались более 310 тысяч человек.

Они заявляют, что их дома полностью затоплены, у многих погибли или пострадали родственники.

Пенс сообщил, что власти пока распределили в качестве материальной помощи 530 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов для того, чтобы восстановить города Техаса и Луизианы пострадавшие от урагана «Харви».

Власти Техаса уже подсчитали ущерб и заявили, что им может потребоваться до 125 млрд долларов. В министерстве внутренней безопасности США с этим согласились и пообещали выделить деньги.

Ураган «Харви»

Этот природный катаклизм, по оценке экспертов, стал самым сильным на материковой части США за последние 13 лет.

Он обрушился на побережье в районе штата Техас 25 августа и стал продвигаться вглубь материка. Изначально скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, позже торнадо сбавил темпы.

Первым от урагана пострадал город Рокпорт с населением около 10 тысяч человек.

Еще до того как сам ураган дошел до города, ветер повалил несколько деревьев Корпус-Кристи — крупнейшем из прибрежных городов Техаса.

Ураган спровоцировал наводнение в городе Хьюстон — там объявили режим чрезвычайной ситуации.

Национальная метеорологическая служба США оценила масштаб наводнения, как катастрофический.

На 2 сентября мощность урагана понизилась до тропической депрессии. Однако, в следующие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается ливень.

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