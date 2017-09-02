Следователи утверждают, что подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, где спрятал тело жертвы. Причиной убийства стал телефон.

В августе к правоохранителям обратились родственники 50-летнего мужчины и рассказали о его пропаже.

В ходе розыскных работ следствие пришло к выводу, что пропавшего убили.

В ночь с 1 на 2 сентября подозреваемого в убийстве задержали. Он дал признательные показания и рассказал, что убил своего знакомого 17 августа и спрятал тело на одной из окраин города.

По словам пресс-секретаря милиции Майрам Аскарбековой, подозреваемый рассказал, что убил знакомого железным прутом из-за телефона.

«Причиной убийства стал телефон, они не смогли поделить телефон. Подозреваемый подумал, что погибший украл у него телефон, а погибший утверждал, что это его телефон. Началась бытовая ссора, которая закончилась убийством», — сказала она.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый активно сотрудничает со следствием.

Задержанный уже был судим пять раз, в том числе и за убийство.

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