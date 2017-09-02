Создатель логотипа новой партии «Кайра Жаралуу» (Возрождение) скопировал ее с готового векторного рисунка сайта «Шаттерсток». Партия считает, что «это не важно», претензий к создателю логотипа не имеет и все равно подарит ему Айфон 7.

Дизайнер Никита Тарасенко уличил создателя логотипа партии «Кайра Жаралуу» в плагиате — в качестве основы тот использовал вектор с сайта стоковых фотографий «Шаттерсток».

«Логотип за один доллар. Там новая партия нарисовалась. Даж конкурс объявляли на разработку лого. Автор айфон 7 выиграл. Бакыт Торобаев, вас кинули на айфон», — написал Тарасенко в своем фэйсбуке.

В пресс-службе партии «Кайра Жаралуу» журналисту Kloop.kg сказали, что претензий к создателю логотипа Алмазу Азимбекову не имеют и все равно подарят ему Айфон 7.

Cмартфон ему подарят через несколько месяцев, когда он вернется из России.

«Сейчас многие люди, дизайнеры в кавычках, сильно муссируют эту тему. Мы не знаем как он сделал его, откуда он взял — это не важно. Нам важна сама идея, само название. У нас нет никаких претензий к создателю лого», — сказали в пресс-службе.

Также пресс-служба добавила, что логотип не окончательный, и возможно, что его будут дорабатывать и улучшать.

Ранее Бакыт Торобаев объявил конкурс среди пользователей фэйсбука на разработку названия и логотип новой партии. Победившему он обещал подарить Айфон 7.

Политическая партия «Возрождение»

Новая партия появилась в результате слияния трех партий — возглавляемый Торобаевым «Онугуу-Прогресс» объединяется с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Все четыре политика — кандидаты в президенты на предстоящих выборах, которые пройдут 15 октября.

Политики решили объединиться, чтобы поддержать единого кандидата на выборах. Имя этого кандидата пока неизвестно.



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