В Кыргызстане сняли первый детский фантастический фильм

Режиссер Суйун Откеев снял первый детский фантастический фильм «Жетикс». По сюжету фильма, школьники со сверхспособностями сражаются с инопланетным нашествием. Фильм выйдет в прокат 18 января 2018 года.

Производством фильма занималась компания «Медиастар Продакшн». По словам пиар-менеджера компании Аймончок Кошуевой, «Жетикс» стал первым фантастическим фильмом в Кыргызстане. Кресло режиссера занял Суйун Откеев.

«Мы провели мониторинг в Центральной Азии и выяснили, что нет детских фантастических фильмов. Они не снимались со времен Советского союза. Вот мы и решили сделать первый шаг», — сказала она.

Жетикс – Трейлер Будем благодарны за РЕПОСТ ;) «ЖЕТИКС» «Начало – Планета без чувств»Первый детский фантастический фильм в Средней Азии. СИНОПСИСВ одном из горных регионов стран СНГ в течении 2 недель пропадают 32 школьников. По всей стране введен комендантский час. Силовые структуры не в силах найти похитителя. Поэтому собирают особую группу из школьников «ЖЕТИКС». Каждый из них наделен необыкновенными способностями. Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по кличке «600» способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадают все больше детей. Ситуация усложняется, когда пропадает один из героев «ЖЕТИКС». За похищением уже 47 детей стоят инопланетяне из планеты “Нарго”. Они высасывают из жертв земные чувства : Любовь и Радость. Похищенных все больше, а времени и шансов на спасение все меньше…Режиссер: Суйун ОткеевПродюсер: Курманбек ЖолдошевСтудия: Медиастар ПродакшнБудем благодарны за РЕПОСТ ;) Publicerat av Медиастар Продакшн den 24 december 2017

По ее словам, фильм снимали в течение пяти месяцев на южном берегу Иссык-Куля. Создатели картины планируют снять вторую часть «Жетикса», если первая часть понравится зрителям.

По сюжету фильма, «в одном из горных районов» в течение двух недель пропали 32 ребенка. Правоохранители ввели комендантский час, но такие меры не помогли им найти похитителей.

Власти собирают пятерых школьников, обладающих уникальными сверхсилами. Ее называют «Жетикс».

«Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по прозвищу «600» способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадают все больше детей», — сказано в анонсе картины.

Супергерои сразятся с пришельцами с планеты Нарго. Именно они похищали детей, чтобы высасывать из них любовь и радость.

Фильм выйдет в прокат 18 января 2018 года.

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