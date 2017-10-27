Режиссер японского фильма Bravestorm Джунья Окабе пояснил, что раса злодеев-инопланетян в его кинокартине называется не Kyrgyz, а Killgis.

Путаница возникла из-за того, что на катакане — японском алфавите для иностранных и заимствованным слов — слова Kyrgyz и Killgis пишутся одинаково, вот так: キルギス.

Someone misunderstood the spelling.

RT @AyperiS: Kyrgyz citizens laugh off film's 'Kyrgyz' alien bad guys pic.twitter.com/TtylczwXvc — 岡部 淳也 (@JunyaOkabe) October 27, 2017

«Кто-то неправильно понял написание», — написал Окабе в твиттере.

Из-за отсутствия в японском языке слога, содержащего букву «Л», японцы используют вместо него слоги, содержащие «Р». Например, Лондон произносится как Рондон, Ливия как Рибия, а имя Ларс на японском произносится как Расу.

Соответственно, слова Killgis и Kyrgyz на японском звучат одинаково — киругису. Однако под названием инопланетной расы キルギス — имелось ввиду именно слово Killgis, а не Kyrgyz.

Ранее многие киносайты в описании к фильму написали, что главным злодеем фильма является инопланетная раса — Kyrgyz, что вызвало насмешки со стороны пользователей из Кыргызстана.

После путаницы создатели фильма сделали англоязычную версию сайта, на которой пояснили, что раса инопланетян — Killgis.

Сам сюжет фильма Bravestorm разворачивается в Токио 2050 года. Человечество практически уничтожено из-за вторжения иноземных захватчиков.

Чтобы противостоять им, группа главных героев выкрала у пришельцев технологии для изготовления боевых роботов и решила построить машину времени.

«Они решают отправить команду в 2015 год, чтобы успеть построить робота до вторжения кыргызов», — написал влиятельный киносайт IMDb.

Фильм выйдет в прокат 10 ноября, бюджет ленты составляет 20 млн долларов.

Фото: Твиттер-страница Джуньи Окабе

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