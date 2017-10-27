Эксперты общественного фонда «Гражданская инициатива интернет политики» считают, что персональные данные кыргызстанцев «не защищены должным образом». Такой вывод эксперты сделали, изучив расследование Kloop.kg о системе «Самара».

Фонд «Гражданская инициатива интернет политики» (ГИИП) опубликовал свои выводы о расследовании Kloop.kg о сайте «Самара», который в течение месяца находился на правительственном сервере, обрабатывающем личные данные избирателей.

Представители ГИИП заявили, что приведенные в расследовании факты и доказательства показали «незащищенность персональных данных кыргызстанцев».

«Обнародование фактов о наличии подобной системы или данные о получении персональных писем от кандидатов избирателями лишь подтвердили озвучиваемые нами ранее опасения: у нас отсутствует выстроенная на государственном уровне надлежащая система защиты персональных данных наших граждан», — сказали в фонде.

Эксперты пока не выявили связь «Самары» с системой Центризбиркома. По данным фонда, «Самара» не имела «технических возможностей повлиять на итоги голосования или процесс подсчета голосов».

ГИИП — негосударственая некоммерческая организация, развивающая информационные технологии в Кыргызстане. Фонд основан в 2003 году и возглавляется Татту Мамбеталиевой.

Расследование о «Самаре» и реакция госорганов

Редакция Kloop.kg 26 октября опубликовала расследование, в котором доказала, что целый месяц на сервере правительства Кыргызстана содержался негосударственный сайт samara.kg, собирающий информацию о личных данных избирателей.

Этот сервер принадлежит Государственной регистрационной службе и через него можно получить информацию о биометрических данных, ИНН и номерах паспортов кыргызстанцев.

ГРС назвало расследование Kloop.kg «попыткой дискредитации новых выборных технологий», за которым стоят «определенные политические силы, ностальгирующие по старым временам».

Глава пресс-службы ГРС Мелис Эржигитов также заявил журналистам, что информация в расследовании «не соответствует действительности». «Все цифры в материале будет расследоваться. Мы будем выяснять, это фотошоп или что-то другое», — сказал он.

В ответ редакция Kloop.kg назвала заявления ГРС «не соответствующим высокой квалификации такого важного госоргана», когда доказан сам факт наличия сайта на правительственном сервере.

«”Дискредитация выборных технологий” — это позволять стороннему сайту, не связанному с государственной деятельностью, находиться на важнейшем правительственном сервере, обрабатывающим персональные данные граждан», — сказали авторы расследования.

Сейчас Государственная регистрационная служба ведет служебную проверку информации из опубликованного расследования о «Самаре».

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