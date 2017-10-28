Фильм кыргызского режиссера Нурлана Абдыкадырова «Кыргыз-казах бир тууган» примет участие в крупнейшем американском кинорынке (American Film Market), где ежегодно заключаются контракты на сумму в миллиард долларов.

Кинорынок пройдет с 1 до 8 ноября в американском городе Санта-Моника штата Калифорния.

По информации Союза кинематографистов, режиссер Нурлан Абдыкадыров представит свой фильм «Кыргыз-казах бир тууган» на American Film Market.

Комедия «Кыргыз-казак бир тууган» рассказывает о влюбленных кыргызе Ихтиандре и казашке Диане, которые собираются пожениться, но сталкиваются с несогласием родителей.

И до того, как свадьба случится, влюбленные и их родители переживут немало приключений.

AFM (American Film Market) — крупнейший кинорынок в мире, ежегодно там принимают участие 7 тысяч человек из 80 стран мира и заключаются сделки на сумму более миллиарда долларов.

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