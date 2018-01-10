Спавший на работе чиновник из Нооката уволен за то, что был пьян

Нацстатком уволил своего представителя в Ноокатском районе Ошской области за нарушение трудовой дисциплины — согласно решению комитета, чиновник «появился на работе в состоянии алкогольного опьянения».

Увольнение произошло 10 января — нацстатком уволил начальника статистического отдела в Ноокате Расулбека Ташова и его заместителя Шайырбека Арапова.

Причина такой санкции в отношении Ташова, по сообщению нацстаткома, в том, что чиновник появился на работе состоянии алкогольного опьянения. Видео с Ташовым, спящим на рабочем столе вместе с бутылкой от водки, было опубликовано в социальных сетях и вызвало возмущение пользователей.

Нацстатком сообщил, что увольнение произошло по статье «Прекращение службы по инициативе государственного органа» закона о государственной службе — «за грубое нарушение трудовой дисциплины».

Заместитель Ташова — Шайырбек Арапов — уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей.

На обнародованном видео показано, как за столом в кабинете Ташова сидят двое мужчин, которые спят и храпят. Один из мужчин держит в руке пластиковый стаканчик, а на столе лежит пустая бутылка водки и два пакета с соком.

"SAFARI" представляет:"Шок!! Начальство "набухалось" прямо на работе!!!"Видео снято в конце декабря 2017 года в Ноокатском районном отделе государственной статистики; по информации второй человек якобы является начальником одного из РОВД.Оставьте свое мнение в комментарии!Максимальный репост!!! Publicerat av Искен Афиджанов den 8 januari 2018

Сам Ташов сказал журналисту Kloop.kg, что не употреблял спиртные напитки — по его словам, ему подсыпали снотворное, а сам он подозревает в этом своих сотрудников.

«На видео, которое распространили в интернете, мне дали лекарства и усыпили, а потом сняли на видео. Я подозреваю в причастности к этому инциденту руководящего специалиста и секретаря», — сказал чиновник.

Ташов сказал, что обратится в госорганы для изучения инцидента.

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