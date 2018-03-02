Идея для реформы от Исакова — из милиции сделать полицию

Глава правительства Сапара Исакова предложил превратить милицию в полицию — по его мнению, милиция представляет из себя «милитаристическую организацию» с минимальным влиянием на общественность, а в полиции он видит сотрудничество с общественностью.

В правительстве реформы связывают не только со сменой названия, но и со сменой концепции работы правоохранительных органов. Как именно будут происходить изменения, и будут ли, пока неизвестно.

Дело о контрабанде оружия в США и причастность сына экс-посла КР

Сын бывшего посла Кыргызстана в США Тенгиз Сыдыков отпущен под домашний арест на время следствия. Его знакомый Эльдар Резванов остался под арестов до 7 марта. Обоих кыргызстанцев подозревают в контрабанде оружия из США в Чечню.

Старший брат Тенгиза, Чингиз Сыдыков был вызван на допрос в ГКНБ из-за того, что его имя также фигурировало в материалах дела. Чингиз и Тенгиз Сыдыковы — сыновья бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой.

Исаков предложил уволить главу госкомитета связи Абасканова

Премьер-министр предложил президенту Сооронбаю Жээнбекову уволить главу Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Нурбека Абасканова.

Служебное расследование выявило, что госагентство связи при ГКИТиС выдало бессрочную лицензию фирме «АйСи Бест», один из учредителей которой — Абасканов.

В госкомитете связи считают, что «АйСи Бест» получила лицензию законно, а сам Абасканов передал свою долю компании под управление второго учредителя.